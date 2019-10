Napoli-Atalanta finisce in Parlamento | interrogazione al ministro dello Sport

Napoli-Atalanta finisce in Parlamento : "Il governo intervenga sul rigore negato" : Un gruppo di deputati e senatori tifosi azzurri ha presentato un'interrogazione al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Napoli-Atalanta : gol e polemiche a Fuorigrotta per un rigore non dato agli azzurri : Nell'anticipo di Serie A delle ore 19 di mercoledì 30 ottobre è andata in scena la partita tra Napoli e Atalanta allo stadio San Paolo di Fuorigrotta che è finita con il risultato rocambolesco di 2-2. Ci sono stati tanti gol, ma anche altrettante polemiche nello scontro diretto per la zona Champions League di ieri sera. Oggetto di discussione un contatto tra Llorente e Kjaer, non punito dal direttore di gara, con l'Atalanta ad andare in gol con ...

Casale su Napoli-Atalanta : ”Quello che è successo pone una riflessione sulla regolarità del campionato” : Casale: Non è vero che questi fatti si compensano a fine campionato. Questa Var o viene applicata nel modo giusto L’ex centrocampista del Napoli, Pasquale Casale, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare l’esito di Napoli-Atalanta e le polemiche scaturite per la non concessione di un calcio di rigore a favore della squadra azzurra. Queste le sue parole: SUL VAR “Ieri sera è stata un’altra notte ...

Napoli-Atalanta - «Il Mattino dei tifosi» in diretta da piazza Dante : Pari e polemiche: il giorno dopo Napoli - Atalanta è ancora tanta la rabbia azzurra e Anna Trieste è pronta a raccoglierla con il Mattino tra i tifosi che fa tappa a piazza Dante: live...

Juventus-Genoa e Atalanta-Napoli - è bufera : clamoroso errore anche in Udinese-Roma - gli episodi da moviola [FOTO] : In attesa del posticipo tra Milan e Spal è arrivato il momento dei primi bilanci per la 10^ giornata del campionato di Serie A, continua la lotta per lo scudetto che si conferma sempre più avvincente. Nel primo match di ieri gol ed emozioni tra Napoli ed Atalanta, 2-2 il risultato finale, per la squadra di Carlo Ancelotti non sono bastate le reti di Maksimovic e Milik, reazione degli uomini di Gasperini con le reti di Freuler e Ilicic. Ma ...

Napoli-Atalanta - è una Vargogna : al San Paolo in scena un furto : Una vergogna, un furto. È meglio essere netti. Il Napoli è stato scippato al San Paolo: un arbitro incompetente, Giacomelli, non ha concesso agli azzurri un solare rigore che avrebbe...

Rigore Napoli-Atalanta - la moviola della Gazzetta : “Non è penalty - il motivo” : Rigore Napoli-Atalanta, la moviola della Gazzetta: “Non è penalty, il motivo” Napoli Atalanta Rigore| Il Napoli ha pareggiato per 2-2 contro l’Atalanta, pesano sul risultato le decisioni arbitrali di Giacomelli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così quanto accaduto. “Succede tutto all’85’: su cross di Mertens, Llorente cerca il pallone marcato da Kjaer. Lo spagnolo finisce a terra su una ...

Napoli - De Laurentiis furioso negli spogliatoi dell’Atalanta : “E’ una vergogna” : Napoli, De Laurentiis furioso negli spogliatoi dell’Atalanta: “E’ una vergogna” De Laurentiis Atalanta| Aurelio De Laurentiis tra i più arrabbiati per la decisione di Giacomelli nel finale di Napoli-Atalanta, gara poi terminata sul risultato di 2-2.Confusione totale ed evidente quella dell’arbitro. “Uno scandalo”, invece, secondo gli sms ricevuti da alcuni amici di Aurelio De Laurentiis. Il ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Napoli Atalanta finisce 2-2 tra le polemiche : Le polemiche investono il finale di Napoli-Atalanta. La squadra di Ancelotti si fa rimontare per due volte dagli uomini di Gasperini fino al 2-2

Rassegna stampa di giovedì 31 ottobre – CR7 senza fine - Napoli-Atalanta pari avvelenato - Toro così in B [FOTO] : Rassegna stampa – Si parla, ovviamente, di Serie A sui quotidiani sportivi in edicola oggi. Si è giocato un altro turno del massimo campionato, decima giornata che si chiuderà questa sera con Milan-Spal. La Juventus ha risposto all’Inter, vincendo contro il Genoa con un polemico rigore concesso per fallo di Sanabria su Cristiano Ronaldo al 95′. Per La Gazzetta dello Sport “Ci pensa lui”. In taglio alto il ...

Napoli-Atalanta 2-2 - pagelle / Il nefasto Giacomelli rende inutili i giudizi al calcio giocato : MERET. Ilaria cara, il nefasto effetto Giacomelli rende postumi commenti e giudizi al calcio giocato. Proviamoci però. Stasera i dolori del giovane Meret sono improvvisi e spiazzanti, dopo la superba Salisburgo. Il Napule domina ma senza dilagare e un clamoroso tiro loffio di Freuler lo buca in modo incredibile. Cose che capitano e che fanno davvero male, a lui e a noi – 4 Fabrizio, se Giacomelli e company possono permettersi il lusso di ...

Napoli sbatte contro Atalanta - 2-2 al San Paolo : Il Napoli sbatte al San Paolo contro una solida Atalanta che recupera per due volte lo svantaggio terminando la gara valida per la 10a giornata sul 2-2. Inizio deciso degli azzurri in vantaggio al 16' con Maksimovic ma nel finale di tempo arriva il pari di Freuler. Nella ripresa, minuto 71, Milik in contropiede riporta avanti gli azzurri ma all'87' Ilicic pareggia i conti. In classifica l'Atalanta mantiene la terza posizione con 21 punti, 3 in ...

Napoli-Atalanta - 30mila spettatori al San Paolo : Sono stati ufficializzati i dati relativi a presenze e incasso per Napoli-Atalanta. La partita, disputata questa sera al San Paolo, ha registrato 30.061 spettatori, per un incasso di 597.756,14 euro. Sono stati poco più che 30mila, dunque, i tifosi del Napoli che hanno potuto applaudire Maksimovic e Milik e i loro gol per il Napoli e disperarsi di fronte al pareggio (2-2). Un pareggio, lo ricordiamo, arrivato rocambolescamente dopo ...