MotoGP | Valentino Rossi lascerà nel 2020? Il Dottore a un bivio | la Yamaha vuole

MotoGP – Marquez l’amore per il fratello Alex e la parabola di Valentino Rossi : “ha avuto un picco e una discesa - ma…” : Marc Marquez tra elogi a Valentino Rossi e gioia immensa per i successi del fratello Alex: il campione del mondo di MotoGp a cuore aperto La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: Marquez è campione del mondo ormai da diverse gare ma non ha intenzione di abbassare la guardia, pronto per continuare a conquistare successi su successi, per rendere sempre più impeccabile la sua stagione, fatta solo di primi e secondi posti, tranne ...

MotoGP – Valentino Rossi non molla mai : il Dottore a Sepang con un carico di fiducia : Valentino Rossi pronto per affrontare un nuovo round: il Gp della Malesia regala sensazioni positive al Dottore Piloti arrivati a Sepang: è ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp della Malesia. Nonostante una serie di gare negativa, Valentino Rossi arriva in terra malese con un carico di ottimismo e fiducia, dovuti alla buona prestazione dello scorso anno sul circuito di Sepang, seppur rovinata da una amara ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia 2019 : “L’anno scorso sono andato forte - sarà una gara impegnativa” : Valentino Rossi sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua carriera, gli ultimi risultati del Dottore non sono stati all’altezza della sua fama ed è sempre stato lontano dai compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo che hanno lottato per le posizioni di vertice negli ultimi appuntamenti. Il centauro di Tavullia è reduce dal mesto ottavo posto nel GP d’Australia e spera di dare una chiara inversione di ...

MotoGP – Valentino Rossi pronto per Sepang : “gara provante per il fisico - ma l’anno scorso sono andato forte” : Valentino Rossi si mostra fiducioso in vista della gara di Sepang: il ‘Dottore’ spera di poter risultare competitivo come l’anno scorso Lasciata l’Australia, la MotoGp resta in Asia e fa tappa in Malesia. Archiviato il deludente ottavo posto di Phillip Island, Valentino Rossi guarda con maggior fiducia al weekend di Sepang. Il ‘Dottore’ spera di risultare veloce come nella gara della scorsa stagione, ...

MotoGP – Le abitudini non cambiano : Francesca Sofia Novello raggiunge il suo Valentino Rossi - cena con vista anche in Malesia [FOTO e VIDEO] : Franceca Sofia Novello in Malesia per supportare Valentino Rossi: la bella modella al fianco del Dottore per il penultimo round della stagione E’ tutto pronto per l’ultimo round del Trittico Asiatico, valido per il penultimo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. I piloti si sfideranno sul circuito di Sepang per una nuova sfida appassionante. Per il Gp della Malesia, Valentino Rossi ha voluto con sè la sua Francesca Sofia ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Marc Marquez sempre più dittatore. Timidi segnali di ripresa per Valentino Rossi : I circuiti antiorari (o sinistroidi come si vogliano chiamare) sono sempre stati terreno di caccia per uno che le pieghe verso sinistra le adora. E così, se si pensa ad Austin, ad Aragón e soprattutto al Sachsenring il nome di Marc Marquez non può che spiccare su tutti. Phillip Island conclude l’elenco dei tracciati in calendario con questa caratteristica e, banalmente, anche l’Australia ha sempre rappresentato una sorta di talismano ...

VIDEO MotoGP - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Marquez vince ancora - Valentino Rossi va in testa - poi cala : Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il GP d’Australia 2019 di MotoGP davanti al britannico Cal Crutchlow e al padrone di casa Jack Miller. La lunga battaglia col dominatore delle prove Maverick Vinales è terminata a poche curve dal termine con la caduta del catalano che tentava un ultimo disperato tentativo per riprendersi la vetta. Ottimo quarto posto per Francesco Bagnaia, al miglior risultato in carriera di categoria, poi per ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi - un primo giro da fenomeno. Partenza super - vola in testa - poi il calo delle gomme : Domenica a due facce in quel di Phillip Island per Valentino Rossi, protagonista di una buonissima qualifica e di una Partenza fenomenale prima di scivolare progressivamente in gara per una deludente ottava piazza finale. Il “Dottore”, scattato dalla quarta casella in griglia grazie ad un ottimo giro secco, ha fatto vedere tutto il suo talento allo start del Gran Premio d’Australia 2019 con un triplo sorpasso all’esterno ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Ero lento in rettilineo - ma ho guidato bene. Bello essere stato primo” : Valentino Rossi chiude il suo Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP con un non scintillante ottavo posto (clicca qui per la cronaca) dopo una prova nella quale ha alternato alti e bassi. Dopo un ottimo inizio e una risalita a metà gara, il “Dottore” ha avuto anche due crolli di prestazioni notevoli. Il momento più importante, sicuramente, è stato l’avvio, con il nove volte campione del mondo che ha piazzato una partenza ...

MotoGP - Valentino Rossi attanagliato dai soliti problemi : “c’è una cosa che non riusciamo a risolvere” : Il pilota della Yamaha ha analizzato l’ottavo posto ottenuto a Phillip Island, concentrandosi sui soliti problemi della sua M1 Una partenza bruciante, primo posto dopo poche curve e una confidenza mai avuta fino a questo momento. Con il passare dei giri però Valentino Rossi è finito nelle retrovie, trovandosi a lottare per rimanere nella top ten, agganciata nel finale con un ottavo posto che grida vendetta. AFP/LaPresse soliti ...

MotoGP - Jarvis deluso in Australia : “il motore è la nostra debolezza. Valentino Rossi? Grande partenza” : Il Managing Director della Yamaha ha commentato il risultato del Gran Premio d’Australia, masticando amaro per la caduta di Viñales nel finale Non è certamente una bella giornata per la Yamaha, il team di Iwata mastica amaro al termine del Gran Premio di Phillip Island, guidato da Maverick Viñales fino all’ultimo giro, prima del sorpasso di Marquez e della caduta avvenuta a poche curve dal traguardo. AFP/LaPresse Una disdetta ...

LIVE MotoGP - Australia 2019 in DIRETTA : Crutchlow guida la corsa - Marquez 2° - Vinales 4° e Valentino Rossi 5°. Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5/27: Grande spettacolo, Crutchlow sempre al comando, mentre Marquez e Iannone sono ai ferri corti. Vinales è quarto e Valentino Rossi 7° in calo. Dovizioso è ottavo @andreaiannone29 vs @marcMarquez93! Aprilia vs Honda!!! #AustralianGP pic.twitter.com/PBEqxvXSyM — MotoGP (@MotoGP) October 27, 2019 4/27: Crutchlow guida la truppa, mentre Marquez si fa largo davanti a Iannone. ...