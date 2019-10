MotoGp – Lorenzo avvisato sin da subito | Marquez svela un retroscena | “sono stato sincero

MotoGp - Lorenzo svela i suoi problemi e ammette : “il mio futuro è qui - voglio risolvere tutto” : Il pilota maiorchino ha parlato dei suoi problemi e del proprio futuro, rivelando di voler rimanere alla Honda anche nella prossima stagione Prima finisca la stagione, meglio sarà per Jorge Lorenzo, che continua a soffrire enormemente in sella alla propria Honda, chiudendo lontanissimo dalle prime posizioni. AFP/LaPresse Lo spagnolo non ha nessuna intenzione di arrendersi, anche se la situazione si fa sempre più difficile di gara in gara, ...

MotoGp – Crutchlow rincara la dose - Cal sicurissimo su Zarco : “sarebbe stupido metterlo al posto di Lorenzo” : Crutchlow non cambia idea: per il britannico della LCR non ci può essere alcuna possibilità di vedere Zarco al posto di Lorenzo sulla Honda ufficiale Crutchlow è conosciuto per essere un pilota, ma prima di tutto una persona, senza peli sulla lingua. Il britannico della LCR, infatti, non nasconde mai il suo vero parere e nei giorni scorsi ha espresso il suo sincerissimo pensiero sulla prima gara di Zarco in Honda. Crutchlow ha lasciato una ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “In Malesia dovrei andare meglio. Io e il mio team abbiamo idee sul set-up della Honda” : Jorge Lorenzo e il minuto di distacco. Una prestazione davvero negativa quella del maiorchino a Phillip Island (Australia), sede del 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sulla pista oceanica, che ha visto il trionfo del già campione del mondo Marc Marquez, Jorge (16°) ha rimediato un distacco molto pesante dal team-mate, a rappresentazione di tutte le sue difficoltà nell’adattamento alla Honda. Del resto, i 352 punti di differenza tra i ...

MotoGp - Puig sogna la Triple Crown e lancia una frecciata a Lorenzo : fischiano le orecchie del maiorchino : Il Team Manager della HRC ha ammesso come sarebbe esaltante conquistare la Triple Crown, sottolineando come sarebbe pazzesco farlo in queste condizioni Messi in bacheca già il titolo Piloti e quello Costruttori, la Honda adesso punta con decisione a quello relativo ai team, dove al momento segue la Ducati con un punto di ritardo a due gare dalla conclusione. AFP/LaPresse Un bottino di 408 punti quello conquistato fin qui dalla HRC, di cui ...

MotoGp – Jorge Lorenzo fiducioso in vista della Malesia : “il circuito di Sepang dovrebbe adattarsi di più a me” : Jorge Lorenzo motivato e fiducioso in vista del Gp della Malesia: le parole del maiorchino della Honda alla vigilia della gara di Sepang Si corre domenica il Gp della Malesia di MotoGp: i campioni delle due ruote si preparano ad affrontare l’ultimo round del Trittico asiatico prima della sfida finale di Valencia. Reduce dall’ennesima delusione, Jorge Lorenzo è pronto a tornare in sella alla sua Honda per lavorare sodo e cercare ...

MotoGp - Jorge Lorenzo continuerà con Honda nel 2020? Cecchinello : “Rapporto in crisi con la squadra - potrebbe smettere” : La stagione di Jorge Lorenzo nel Mondiale MotoGP è fallimentare: ha raccolto appena 23 punti, non ha mai conquistato una top ten, nell’ultima gara in Australia ha pagato oltre un minuto di distacco dal compagno di squadra Marc Marquez, in Giappone è rimasto lontanissimo dai big rendendosi protagonista di una prova da incubo di fronte ai propri capi. L’approdo in Honda non ha sorriso allo spagnolo che non ha mai trovato il ...

MotoGp - Jorge Lorenzo ormai rasenta il ridicolo : ennesima pessima prestazione in Australia : Lo spagnolo ha chiuso il Gran Premio di Phillip Island in ultima posizione, staccato di oltre un minuto dal compagno di squadra Marquez Ogni gara che passa, Jorge Lorenzo raschia sempre di più il fondo del barile. Non c’è limite al peggio per il maiorchino, riuscito addirittura a chiudere ultimo il Gran Premio d’Australia, con un gap di ben 21 secondi da Syahrin. AFP/LaPresse Un risultato pessimo, reso ancora più negativo dai ...

MotoGp – Il momento d’oro di Marquez e Quartararo e le difficoltà di Rossi e Lorenzo - Agostini ammette : “vedere Jorge così mi fa pena” : A tutto Giacomo Agostini: dagli splendidi risultati di Marquez e Quartararo al momento buio di Rossi e Lorenzo Ancora una volta è Marc Marquez a festeggiare per l’ennesima strepitosa vittoria: lo spagnolo della Honda ha trionfato a Philipp Island, aggiudicandosi il Gp d’Australia, davanti a Crutchlow e Miller. Giornata amara per gli italiani, con Dovizioso e Rossi rispettivamente settimo e ottavo. AFP/LaPresse In Australia ha ...

MotoGp - GP Australia 2019 : Jorge Lorenzo - umiliazione senza fine. Ultimo a oltre un minuto da Marquez! : La domenica di Phillip Island ci ha regalato un’altra pagina nera della stagione di Jorge Lorenzo, ormai da tempo l’ombra del cinque volte campione del mondo unico in grado di vincere un titolo in MotoGP nell’era Marquez. Il maiorchino classe 1987, invece di aumentare la propria confidenza in sella alla Honda gara dopo gara in seguito all’infortunio estivo, sta progressivamente peggiorando in termini di performance passando dai 46? ...

MotoGp - GP Australia 2019 : le pagelle della gara. Marquez infinito - Rossi illude - Bagnaia stupisce - Lorenzo affonda : Marc Marquez vince anche il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP (clicca qui per la cronaca) e prosegue nel suo cammino da dominatore assoluto. Oggi è toccato a Maverick Vinales provare ad opporsi, invano, mentre sul podio salgono Cal Crutchlow e Jack Miller. Buona prova per Francesco Bagnaia e Andrea Iannone, mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non metteranno questa gara nella loro bacheca. Andiamo, quindi, a consegnare ...