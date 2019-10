MotoGp – La Yamaha guarda già al 2021 | Jarvis tiene tutti sulle spine | “ecco chi rischia

MotoGp - Valentino Rossi lascerà nel 2020? Il Dottore a un bivio - la Yamaha vuole proseguire con lui e Quartararo : tutti gli scenari : Il Mondiale MotoGP volge ormai al termine, mancano soltanto l’appuntamento in Malesia nel weekend e l’ultima gara di Valencia per chiudere la stagione. I piloti stanno già pensando al 2020, una stagione che non porterà gRossi cambi di scuderia e che vedrà nuovamente il solito film “Marquez contro tutti”. Il mercato del Motomondiale è però già in fermento per il 2021, potremmo assistere davvero a tantissimi scossoni e a ...

VIDEO MotoGp - GP Australia 2019 : il duello tra Marquez e Vinales - con l’errore del pilota della Yamaha : Il duello tra i due spagnoli Marc Marquez e Maverick Vinales ha rappresentato il focus del GP d’Australia, sede del 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, i due iberici si sono confrontati su una base molto alta e a spuntarla è stato il campione del mondo in carica della Honda, mentre l’alfiere della Yamaha ha terminato anzitempo con una scivolata. Di seguito il VIDEO VIDEO MotoGP, GP Australia 2019: ...

MotoGp – Maverick Vinales mette paura alla Yamaha : “voci di mercato? Mi fanno piacere” : Maverick Vinales mette paura alla Yamaha dopo le FP2 del Gp d’Australia: il pilota spagnolo sorride all’idea di avere gli occhi degli altri team addosso Primo posto nelle FP1 e bis nelle FP2, dopo il successo della passata stagione, Maverick Vinales ha tutta voglia di riconfermarsi sul tracciato del Gp d’Australia. La sua Yamaha è andata forte sull’asciutto e sul bagnato a Phillip Island, ma chissà che il pilot ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Australia 2019 : “Mi sono trovato subito molto bene - ho un feeling molto buono qui con la Yamaha” : Maverick Viñales non poteva cominciare meglio di così il weekend del Gran Premio d’Australia 2019, imponendosi in entrambe le sessioni di prove libere disputate in condizioni di pista prima bagnata e poi completamente asciutta. Lo spagnolo della Yamaha ha messo in evidenza un passo stellare oltre ad una notevole velocità pura nel time-attack che gli ha consentito di rifilare mezzo secondo al gruppo degli inseguitori composto dai vari ...

MotoGp - GP Australia 2019 : Marquez vuol allungare la striscia vincente - Valentino Rossi in cerca di feeling con la Yamaha : E dopo Motegi (Giappone) è la volta di Philipp Island (Australia). Nello splendido scenario oceanico, lungo i saliscendi tipici del layout “aussie”, il Circus della MotoGP si esibirà per regalare spettacolo agli appassionati. Come è noto, i giochi sono fatti: lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il titolo iridato, il sesto nella classe regina e l’ottavo in totale nella sua carriera, e la Honda si è imposta per la 25esima volta ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Australia 2019 : “Yamaha molto forte qui - il bagnato non mi fa paura” : Il titolo di rookie of the year 2019 Fabio Quartararo l’ha già portato a casa ma il talentuoso francese è pronto a stupire ancora di più in questo finale di stagione e magari andare anche a caccia della prima vittoria in carriera nella classe regina. La M1 dovrebbe andare molto forte su questa pista e quindi potrebbe esserci davvero un’ottima chance per vincere. “Sì, la Yamaha si trova molto bene in questo circuito ma dobbiamo vedere ...

MotoGp - Marquez non si accontenta mai : “voglio vincere anche in Australia - ma temo Yamaha e Suzuki” : Il pilota spagnolo ha presentato in conferenza stampa il week-end di Phillip Island, dove l’obiettivo sarà senza dubbio la vittoria Prima il titolo conquistato in Thailandia, l’ottavo della sua carriera e il sesto in MotoGp, poi la vittoria di Motegi per confermare la propria superiorità. Marc Marquez non ha nessuna voglia di fermarsi e, anche in Australia, lo spagnolo va a caccia dell’ennesimo successo per rendere ancora ...

MotoGp - GP Australia 2019 : le dichiarazioni di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli - compagni di squadra nel Team Yamaha Petronas : Il clima all’interno del box Yamaha Petronas è sicuramente molto disteso e fiducioso in vista del weekend di Phillip Island alla luce degli ottimi riscontri raccolti nell’ultimo round di Motegi e più in generale nella seconda parte del Mondiale MotoGP 2019. Fabio Quartararo ha sfiorato il successo già in un paio di occasioni, ha collezionato 4 pole e si è già aggiudicato il riconoscimento di Rookie dell’anno, mentre Franco Morbidelli ...

MotoGp - GP Australia 2019 : gerarchie ribaltate in casa Yamaha. Come Fabio Quartararo ha ottenuto lo status di prima guida con una moto non ufficiale : Quattro pole position, dieci prime file, quattro secondi posti e due terzi: sono questi i numeri del 2019 in motoGP del francese Fabio Quartararo. Il “Luke Skywalker” della classe regina è la nuova speranza contro “L’Impero” Honda guidato dallo spagnolo Marc Marquez, vincitore anche quest’anno del titolo mondiale (ottavo in carriera e sesto in top-class) e assai prodigo nell’aggiornare le sue statistiche da record. Tuttavia, da par ...

MotoGp - i possibili scenari futuri di mercato : Valentino Rossi e il rinnovo in Yamaha - decisivi i risultati. E Quartararo scalpita… : Il Mondiale MotoGP 2019 sta ormai per volgere verso i titolo di coda, ma una domanda inizia a filtrare in maniera importante: stiamo davvero per entrare nell’ultima stagione della carriera di Valentino Rossi? La leggenda del pilota di Tavullia andrà a concludersi? Fino a qualche settimana fa sembrava possibile un suo rinnovo con la Yamaha, sia perchè la sua voglia di correre non stava minimamente venendo meno, sia perchè la moto stava ...