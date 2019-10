MotoGP | GP Malesia 2019 | Marc Marquez punta al sesto successo di fila e al record di

Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Sto meglio fisicamente - cercheremo di lottare per il podio o la vittoria” : Il francese Fabio Quartararo è reduce da un GP d’Australia, terzultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, non da incorniciare per le tante cadute che lo hanno visto protagonista. Il transalpino ha terminato quasi subito la sua corsa a Phillip Island e la sua caviglia è ancora un po’ dolorante. Tuttavia, le qualità del centauro della Yamaha Petronas sono note e, nell’appuntamento di casa per il team a Sepang (Malesia), le motivazioni ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Il distacco da Marquez è enorme - abbiamo difficoltà con le gomme” : Andrea Dovizioso si proietta al penultimo atto della stagione del Mondiale 2019 di MotoGP sul tracciato di Sepang (Malesia), sperando di avere meno problemi dell’appuntamento in Australia. Il settimo posto a 15″294 dallo spagnolo della Honda Marc Marquez (campione del mondo) è l’evidenza dei soliti problemi in percorrenza di curva della Ducati che, sulla carta, su una pista “Stop&Go” come quella malese, dovrebbe ...

Marc Marquez MotoGP - GP Malesia 2019 : “La moto è eccezionale - proverò a vincere anche a Sepang” : Marc Marquez non ha la minima voglia di fermarsi, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend del Gran Premio di Malesia 2019 di motoGP: Il campione del mondo prosegue imperterrito nel suo dominio consapevole di essere l’uomo da battere in ogni circuito e situazione. Arriva da un filotto di cinque vittorie consecutive, vola con 375 punti in classifica generale, quindi punta (da solo) alla ...

MotoGP - Marquez insaziabile : “sono in Malesia per vincere - ma il record di punti non mi interessa” : Il pilota della Honda ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Ha già in tasca il titolo mondiale piloti e ha regalato quello Costruttori alla Honda, manca solo quello Team da conquistare, ma lì serve anche l’apporto di Jorge Lorenzo, davvero minimo quest’anno. AFP/LaPresse Marc Marquez non molla nulla, in Australia ha ottenuto la quinta vittoria ...

MotoGP - la Ducati si prepara per l’appuntamento di Sepang : dieci cose da sapere sul Gp della Malesia : dieci curiosità da conoscere sul prossimo appuntamento di Sepang, il penultimo del Mondiale di MotoGp Quello della Malesia è l’ultimo appuntamento dei tre Gran Premi extra europei di fine stagione. Il Sepang International Circuit è lo scenario della penultima gara del Campionato 2019. Scopriamo di seguito i 10 dati essenziali da conoscere: Grazie ai nove punti che ha raccolto a Phillip Island, Andrea Dovizioso si è assicurato ...

MotoGP - Iannone non si illude in Malesia : “le cose saranno più complicate rispetto a Phillip Island” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato in vista del Gran Premio di Sepang, sottolineando come ci saranno maggiori insidie rispetto all’Australia Il sesto posto ottenuto in Australia mette di buon umore Andrea Iannone, che si prepara adesso ad affrontare in sella alla sua Aprilia il Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione. Costanza Benvenuti/LaPresse Il pilota di Vasto non si illude comunque in vista della ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : programma - orari e tv prove libere (venerdì 1° novembre) : Il terzo appuntamento del trittico asiatico del Motomondiale è ormai alle porte. Il Gran Premio della Malesia 2019 sarà di scena questo fine settimana sul circuito di Sepang e farà da preludio al gran finale di Valencia. Marc Marquez ha ormai chiuso i conti da tempo per il titolo della MotoGP ma la Yamaha si sta rendendo sempre più pericolosa e l’impressione è che il tracciato malese possa rappresentare un’ottima occasione ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP Malesia 2019. : Si conclude il trittico asiatico del Mondiale MotoGP 2019. Da Phillip Island, infatti, si sbarca sulla pista di Sepang per il Gran Premio di Malesia. Si annuncia un weekend interessante, con il meteo che dovrebbe mettere nuovamente lo zampino, ed i piloti della Yamaha che avranno molto da dire, andando alla caccia di Marc Marquez. 1 Marc Marquez ritoccherà ancora il libro dei record? Conoscendo il carattere del catalano, la risposta ...

MotoGP in tv - GP Malesia 2019 : come vederlo su TV8 e Sky. Orari e programma : diretta - differite e streaming : Il Motomondiale 2019 saluta Phillip Island e sbarca a Sepang per il 18esimo e penultimo appuntamento del campionato. Si disputerà, infatti, il Gran Premio della Malesia, per tre gare che, come sempre, si annunciano molto interessanti, anche se in MotoGP tutto è già ampiamente concluso con il titolo finito nelle mani di Marc Marquez. IN TV — Il fine settimana del Gran Premio di Malesia 2019 del Motomondiale sarà trasmesso in esclusiva ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Malesia 2019 : “In Australia siamo stati molto competitivi - pronti a combattere anche a Sepang” : C’è sicuramente grande amarezza ma altrettanta consapevolezza di aver raggiunto finalmente una solidità importante nelle parole di Maverick Viñales a due giorni dall’inizio del weekend del Gran Premio della Malesia 2019. Lo spagnolo della Yamaha è reduce da un fine settimana di Phillip Island molto incoraggiante dal punto di vista delle prestazioni, anche se chiaramente lo “zero” messo a referto in classifica pesa ...