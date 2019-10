Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Maxi multe a Torino per mancanza di polizza, casco, targa e patente. Motivo? Il Decreto ministeriale di sperimentazione non considera questi mezzi come veicoli

fisco24_info : Monopattino elettrico, il vigile lo equipara al motorino: Maxi multe a Torino per mancanza di polizza, casco, targa… - paolo_scib : Guarda cosa ho trovato! Monopattino Elettrico Adulti max 100 kg 25 Km/h Autonomia 30 Km - infoitinterno : Monopattino elettrico, arriva la prima maxi-multa: 1079 euro -