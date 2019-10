Mondiale Rally - Ott Tänak passa alla Hyundai

Mondiale Rally - Ott Tänak è campione del mondo : Thierry Neuville ha vinto il Rally di Catalogna, ma non è stato abbastanza per fermare l'avanzata di Ott Tänak che, con il secondo posto finale e la vittoria nella Power Stage, si è laureato campione del mondo 2019.Il sogno di una vita. Visibilmente commosso davanti a una marea di bandiere estoni, sventolate dai tanti suoi tifosi arrivati fino in Spagna, Ott Tänak ha dichiarato: "Ho raggiunto l'obiettivo della mia vita. Non è stato semplice ...

Rally Turchia 2019 : Ogier trionfa in solitaria e riapre il Mondiale - Tanak è a soli 17 punti : Il Rally di Turchia si è rivelato un vero turning point per il Mondiale di Rally 2019, dopo che il francese Sebastien Ogier ha dominato la scena sullo sterrato di Marmaris e ha completamente riaperto la sfida per il titolo con l’estone Ott Tanak, ritiratosi nel Day 2 per problemi alla sua Toyota Yaris. Il francese ha chiuso sulla sua Citroen C3 con 34,7 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Esapekka Lappi, ottenendo in questo modo ...