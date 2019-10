Milano | non ha rubato sei magliette al grande magazzino | prosciolto Carta

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Assolto per non aver commesso il fatto. Finisce un incubo lungo cinque mesi per Marco, il cantante sardo 34 enne ex vincitore di Amici nel 2008, e del Festival di Sanremo nel 2009. Il giudice del Tribunale di, Stefano Caramellino, lo ha completamente scagionato dall'accusa di furto aggravato di seidel valore complessivo di 1.200 euro. Erano state trovate nella borsa di un'amica 53 enne, Fabiana Muscas, con cui era stato fermato all'uscita delLa Rinascente il 31 maggio scorso. Il cantante che non era presente in aula, dopo aver appreso dal suo avvocato la notizia al telefono, è scoppiato in lacrime....

