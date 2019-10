Milano | Marco Carta assolto | era accusato per il furto di magliette alla Rinascente

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “È finito un incubo, grazie”.era in lacrime quando l’avvocato Simone Ciro Giordano, che lo ha difeso in Aula, gli ha comunicato la decisione del giudice del procedimento di primo grado in rito abbreviato. L’ex trionfatore di Amici di Maria De Filippi e di Sanremo 2009 eradeldi seifirmate del valore di ben 1.200 euro, sottrattedidurante la serata del 31 maggio. Ci sono volute due ore di camera di consiglio per arrivaresentenza del giudice della sesta sezione penale del Tribunale di, Stefano Caramellino: l’imputato “non ha commesso il fatto”., forse per evitare i fotografi, aveva deciso di non presentarsi all’udienza, attendendo da casa il verdetto. I filmati che hanno scagionatoIn mattinata erano stati proiettati in Aula i filmati delle telecamere di sicurezza della, che non ...

MediasetTgcom24 : Milano, Marco Carta assolto per il furto di magliette #marcocarta - repubblica : Marco Carta assolto per il furto alla Rinascente di Milano: il pm aveva chiesto otto mesi [aggiornamento delle 14:1… - SkyTG24 : #Milano, furto di magliette alla #Rinascente: assolto #MarcoCarta -