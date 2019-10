Milan-Spal | Pioli | “Ho visto miglioramenti Suso può fare di più” E parla di Leao da

Serie A - riscatto Milan : Suso piega la Spal - primi tre punti per Pioli : La zampata del campione. Il primo gol stagionale di Suso consente al Milan di battere la Spal per 1-0 nel posticipo della 10/a giornata di Serie A. L'attaccante spagnolo, entrato in campo da pochi minuti al posto di Castillejo, al 63' fulmina il portiere con una splendida punizione mancina dal limit

DIRETTA/ Milan Spal - risultato 1-0 - streaming video tv : rossoneri in difesa : DIRETTA Milan Spal streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la 10giornata della Serie A.

Milan-Spal 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Kessié a lutto - Calhanoglu come Dante Alighieri [FOTO] : Milan-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan vince una partita importantissima contro la Spal. Decide uno splendido calcio di punizione di Suso, entrato nella ripresa. Proprio lo spagnolo è il migliore in campo, bene anche Paquetà e Theo Hernandez. Male ancora Kessié. In alto la FOTOGALLERY. Milan-Spal, LE pagelle DI CalcioWeb MILAN (4-3-3): Donnarumma 6: impegnato pochissimo dalla Spal, sbaglia diversi lanci con i piedi: SERATA ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : nel posticipo della decima giornata torna alla vittoria il Milan. Suso regala l’1-0 sulla Spal : Arriva finalmente la vittoria per il Milan. Dopo il doppio stop con Roma e Lecce e il cambio in panchina con l’arrivo di Stefano Pioli, torna a timbrare il cartellino la squadra rossonera che si impone in casa, a San Siro, nel posticipo del turno infrasettimanale, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Spal battuta per 1-0 dal sinistro fatato di Suso. Pioli lascia a sorpresa in panchina proprio il futuro ...

LIVE Milan-Spal 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Suso decide il match dalla panchina! Boccata d’ossigeno per Pioli. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.57 LE Pagelle DELLA SPAL: Berisha 6,5; Tomovic 6, Vicari 5,5, Cionek 6; Strefezza 6,5 (dal 82′ Paloschi), Missiroli 5,5 (dal 71′ Valoti 6), Murgia 6, Kurtic 6,5, Reca 6 (dal 82′ Sala SV); Petagna 6,5, Floccari 6. Allenatore: Semplici 6,5. 22.55 LE Pagelle DEL MILAN: Donnarumma 6, Duarte 5,5, Musacchio 6 (dal 45′ ...

Serie A - posticipo Milan-Spal 1-0 : 23.00 Prima (faticosa) vittoria di Pioli sulla panchina del Milan: battuta 1-0 la Spal nel posticipo del 10° turno. Un tiro svirgolato di Piatek (rilanciato dal 1') diventa un assist per Castillejo, che centra la traversa da pochi passi (13'). Berisha non trema su Calhanoglu, a lato la capocciata di Floccari. Brutto 1° tempo, Diavolo fifischiato.Ci pensa il neo entrato Suso, con una splendida punizione, a rasserenare gli animi di San Siro ...

Il Milan vince lo scontro diretto contro la Spal : decide Suso con un calcio di punizione [FOTO] : Milan-Spal live – Delicatissimo scontro salvezza quello che va in scena a San Siro. Si gioco il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. In campo Milan e Spal. Momento nerissimo per la squadra di Pioli, che non riesce a risollevarsi nonostante il cambio di guida tecnica. Il pareggio contro il Lecce e la sconfitta contro la Roma hanno aggravato la situazione. La Spal, invece, arriva dall’ottimo punto casalingo contro il ...

LIVE Milan-Spal 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Suso sblocca il match! Finale apertissimo a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87′ La Spal attacca senza sosta: il Milan, in qualche modo, si difende. 86′ KURTIC! STACCO DI TESTA PERICOLOSO! Murgia crossa al centro e l’ex Atalanta ci prova: palla alta di poco. 84′ Spal in avanti: il Milan si schiaccia troppo. 82′ Dentro Sala e Paloschi per Reca e Strafezza: tutti dentro per la Spal. 81′ DUARTE! OCCASIONE A DUE PASSI! Cross di ...

Milan-Spal 1-0 live - magia di Suso su punizione! : Milan-Spal live – Delicatissimo scontro salvezza quello che va in scena a San Siro. Si gioco il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. In campo Milan e Spal. Momento nerissimo per la squadra di Pioli, che non riesce a risollevarsi nonostante il cambio di guida tecnica. Il pareggio contro il Lecce e la sconfitta contro la Roma hanno aggravato la situazione. La Spal, invece, arriva dall’ottimo punto casalingo contro il ...

LIVE Milan-Spal 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Suso sblocca il match disegnando una punizione perfetta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Come sempre, Suso è l’uomo in più del Milan, ed appena entrato, la sblocca su punizione con il primo gol in campionato. 63′ Suso!!!! CHE punizione!!! VANTAGGIO DEL MILAN! 1-0! 62′ punizione MILAN! CHE RISCHIO DI VICARI! Fallo su Piatek al limite dell’area. 60′ Grande cavalcata di Bennacer, che poi perde tempo per tirare, ma Kessie arriva a rimorchio e ...

Diretta/ Milan Spal - risultato 0-0 - streaming video tv : ammonito Duarte : Diretta Milan Spal streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la 10giornata della Serie A.

LIVE Milan-Spal 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : gol annullato a Theo Hernandez! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57′ Fuori un buon Castillejo, dentro Suso. 55′ Calhanoglu! Tiro diagonale strozzato ma deviato: corner dopo il contropiede rossonero. 55′ La Spal prova a schiacciare il Milan con il solito pressing alto. 52′ Ci prova Paqueta: il brasiliano è tra i più attivi del Milan. 50′ Buona partenza del Milan nel secondo tempo: Spal contratta. 48′ Grande invenzione di ...

Milan-Spal 0-0 live - iniziato il secondo tempo! : Milan-Spal live – Delicatissimo scontro salvezza quello che va in scena a San Siro. Si gioco il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. In campo Milan e Spal. Momento nerissimo per la squadra di Pioli, che non riesce a risollevarsi nonostante il cambio di guida tecnica. Il pareggio contro il Lecce e la sconfitta contro la Roma hanno aggravato la situazione. La Spal, invece, arriva dall’ottimo punto casalingo contro il ...

Milan-Spal 0-0 live - finisce il primo tempo! : Milan-Spal live – Delicatissimo scontro salvezza quello che va in scena a San Siro. Si gioco il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. In campo Milan e Spal. Momento nerissimo per la squadra di Pioli, che non riesce a risollevarsi nonostante il cambio di guida tecnica. Il pareggio contro il Lecce e la sconfitta contro la Roma hanno aggravato la situazione. La Spal, invece, arriva dall’ottimo punto casalingo contro il ...