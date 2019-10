Migranti | le ong sul memorandum Italia-Libia | “Il rinnovo dell’accordo è inaccettabile”

Migranti - il 2 novembre scatta il rinnovo dell’accordo Italia-Libia. Ong : “Governo lo fermi - ora sanno delle torture nei lager” : A meno che il governo non decida di cancellarlo, il 2 novembre il memorandum tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori voluto dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, si rinnoverà. E succederà nonostante le numerose testimonianze e prove sulle torture perpetrate all’interno dei centri di detenzione libici e le rivelazioni giornalistiche di Avvenire che, negli ultimi giorni, ha pubblicato le ...

Migranti - il ‘Codice Minniti libico’ : “Ong chiedano il permesso a Tripoli - o le sequestriamo” : Arci ha tradotto in italiano il decreto emesso il 15 settembre dal Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico, una sorta di 'Codice Minniti libico' contro le ong. Si tratta di "uno strumento per accreditarsi come interlocutori sul piano internazionale e dare credibilità alla cosiddetta guardia costiera libica", ha detto Miraglia, responsabile immigrazione dell'Arci. In realtà serve solo ai libici per legittimare pratiche ...

Ocean Viking - il Viminale si piega alla Ong : sbarcano 104 Migranti. Salvini : "Inaccettabile affronto" : La questione migranti è sempre al centro del dibattito politico. Lo scontro tra maggioranza e opposizione non accenna a a diminuire, dopo la decisione che per i migranti a bordo della Ocean Viking è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco. Lo ha deciso il ministro dell'Interno, Luciana Lamo

Migranti - il governo libico emette decreto per neutralizzare le Ong : Ecco il testo: “Autorizzazione preventiva al soccorso, polizia a bordo e sequestro per chi non obbedisce, i naufraghi mai in Libia”

Migranti - in 104 sulla Ocean Viking da dieci giorni. La ong : “Dateci un porto sicuro”. Altri 90 sulla Alan Kurdi : La Ocean Viking in mare da 10 giorni con 104 Migranti salvati. La Alan Kurdi con Altri 90 soccorsi nella giornata di sabato 26. E nessun porto sicuro assegnato dal ministero dell’Interno guidato da Luciana Lamorgese. Nonostante entrambe le navi lo abbiano chiesto all’Italia. E la Commissione europea che fa sapere di essere pronta ad intervenire ma di non aver ricevuto per ora da Roma alcuna richiesta di occuparsi di trovare Paesi ...

Migranti - Ocean Viking in mare da 10 giorni. L'appello della Ong : "Ue ci assegni un porto sicuro" : A bordo ci sono 104 persone, 41 bambini: i più piccoli hanno due e dodici mesi. L'Italia ha ignorato la sua richiesta

Migranti - ong : un porto per Ocean Viking : 10.15 Sos Mediterranée e Medici senza Frontiere chiedono "a un'ampia coalizione di Stati europei di facilitare urgentemente l'assegnazione di un porto alla Ocean Viking e avviare finalmente un meccanismo di sbarco coordinato, come discusso al vertice di Lussemburgo". La Ocean Viking è ancora bloccata in mare, in attesa di un luogo sicuro dove sbarcare i 104 naufraghi soccorsi al largo della Libia dieci giorni fa. Tra loro due donne incinte, ...

Migranti - Ocean Viking da 10 giorni in mare. L’appello delle Ong : “Chiediamo all’Ue un porto sicuro” : Mentre la nave Ocean Viking rimane da ormai 10 giorni bloccata nel Mediterraneo con 104 naufraghi a bordo, fra cui due donne incinte e 41 minori, Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere lanciano un appello in cui chiedono agli Stati Ue di "facilitare urgentemente l’assegnazione di un porto sicuro e avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato".Continua a leggere

Due Ong chiedono un porto sicuro per i Migranti della Ocean Viking : Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere chiedono ad un'ampia coalizione di Stati europei di "facilitare urgentemente l'assegnazione di un porto alla Ocean Viking" e "avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato, come discusso a inizio ottobre durante il vertice di Lussemburgo". La Ocean Viking, nave di soccorso gestita in collaborazione dalle due Ong, è ancora bloccata in mare, in attesa di sbarcare i 104 naufraghi ...

Migranti - la ministra Lamorgese invita al Viminale le ong : "L'inizio di un dialogo" : Ricevute le organizzazioni in prima linea per i salvataggi in mare, da Msf a Open Arms: ripristinare l'obbligo di soccorso, dissequestrare le navi, interrompere la collaborazione con la Guardia costiera libica, garantire porti sicuri. Salvini: "Io sto con le forze dell'ordine,...

Migranti - le ong spina nel fianco del Governo (che fa finta di non vedere la Ocean Viking) : Il neo ministro dell'interno Lamorgese apre un dialogo ma da cinque giorni costringe in mare cento Migranti salvati dalla...

Migranti - le Ong incontrano il ministro Lamorgese : “Torniamo a salvare vite in mare” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato i rappresentanti delle Ong che prestano soccorso in mare, dando vita a "un primo passo per l'avvio di una interlocuzione diretta". Il confronto viene accolto positivamente dalle stesse Ong che chiedono di rilanciare le attività di soccorso in mare e di fermare le morti nel Mediterraneo.Continua a leggere

Migranti - il Parlamento Ue boccia la risoluzione pro-Ong. Decisiva l’astensione M5S - esulta la Lega : Il testo chiedeva di potenziare le attività di salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo e di aprire i porti alle navi. Salvini: «E’ una nostra vittoria». Bartolo (Pd): «Ci preoccupiamo di salvare le bestie, ma non gli esseri umani»

Migranti - Parlamento Ue si spacca su risoluzione per i porti aperti alle ong : M5s si astiene - Pd vota sì. Destre contrarie : Per soli due voti di scarto l’Eurocamera ha respinto oggi un testo di risoluzione sulla ricerca e salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo che tra l’altro invitava gli Stati membri a mantenere i loro porti aperti alle navi delle ong. La risoluzione ha ricevuto 288 sì, 290 contrari e 36 astenuti. Tra loro gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, mentre il Pd ha votato a favore, come il suo gruppo dei Socialisti e democratici, la stragrande ...