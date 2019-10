Melissa Satta | il dolore segreto a Verissimo | «La separazione da Boateng l' ho vissuta

Melissa Satta : La fine del matrimonio con Boateng è stato un fallimento : Melissa Satta sarà uno degli ospiti esclusivi di Verissimo, in onda sabato 2 novembre. La showgirl parlerà per la prima volta della separazione da Kevin Prince Boateng e di come sono riusciti a recuperare un rapporto dopo una lontananza. L'ex velina e il calciatore, attualmente arruolato nelle fila della Fiorentina, si erano detti addio lo scorso gennaio. Lui aveva deciso di volare in Spagna per provare un'esperienza nella formazione balugrana ...

Verissimo - Melissa Satta parla della crisi con Kevin Boateng : ‘La fine del matrimonio? Un fallimento’ : “Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti”. Melissa Satta, ospite sabato 2 novembre a Verissimo, parla per la prima volta in televisione del riavvicinamento al marito, il calciatore della fiorentina, Kevin Prince Boateng, dopo l’allontanamento avvenuto nel gennaio scorso. Melissa Satta: ‘Stare insieme è sacrifico e compromesso’ “La fine del ...

Gardaland Magic Hallowen – Melissa Satta ha inaugurato la nuova stagione [GALLERY] : Melissa Satta ha inaugurato la nuova stagione di Gardaland Magic Halloween in veste di strega-madrina ha guidato i 128 maghi di Gardaland Magic Hotel in una sfilata lungo le vie del Parco e ha posato insieme a maghi e mostri per un grande quadro di Halloween E’ stata inaugurata, sabato 5 ottobre, la diciottesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’ormai tradizionale evento durante il quale creature di ogni genere, decori e show a tema ...

Melissa Satta e il ritorno con Kevin Prince Boateng : «Avanti a testa alta. Vorrei una sorellina per Maddox» : “Se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa, o meglio una figlia femmina, una sorellina per Maddox”, guarda al futuro Melissa Satta dopo essere tornata a fianco del marito Kevin Prince Boateng con cui ha trascorso un’estate in famiglia assieme al figlio Maddox.-- -- Della separazione non ha mai parlato: “Sulla mia vita personale, come si sa, sono sempre stata molto riservata – ha spiegato in un’intevista a ...