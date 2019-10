Medaglia d’oro in Cina per i giovani della Nazionale Italiana Cuochi

Ciclismo - Europei su pista : Medaglia d’oro per Elia Viviani : Elia Viviani vince la gara a eliminazione degli Europei di Ciclismo su pista ad Apeldoorn, in Olanda. Vivivani ha battuto nella volata per la medaglia d'oro il francese Coquard. Ennesimo trionfo per Elia Viviani, campione olimpico a Rio nel 2016, quest'anno ha vinto gli Europei su strada e ora pure su pista.Continua a leggere

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Elia Viviani INDOMABILE! Dominio assoluto - Medaglia d’oro nell’eliminazione! : Elia Viviani tiranno nella prova per il titolo europeo su pista dell’Eliminazione maschile! È medaglia d’oro per l’azzurro, che batte con valore, tenacia e una grinta senza paragoni il francese Bryan Coquard, beffato dal veronese nella volata verso la maglia di campione continentale all’Omnisport di Apeldoorn. Bravo a rimanere concentrato in mezzo al gruppo per tutta la prova, rischia soltanto nel giro eliminatorio che ne ...

La giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce ha vinto la Medaglia d’oro nei 100 metri femminili ai Mondiali di atletica : L’atleta giamaicana 32enne Shelly-Ann Fraser-Pryce ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri femminili dei Mondiali di atletica leggera di Doha, in Qatar. Fraser-Pryce ha vinto in 10.71 secondi, arrivando davanti alla britannica Dina Asher-Smith (10.83), e all’ivoriana Marie-Josée

VIDEO Mondiali ciclismo 2019 - cronometro junior maschile : highlights e sintesi. Antonio Tiberi è Medaglia d’oro! : Antonio Tiberi ha vinto con un’impresa titanica il titolo iridato nella cronometro individuale categoria junior maschile disputata ad Harrogate, in Gran Bretagna: l’azzurrino, dopo aver anche rotto un pedale in partenza, è riuscito comunque a battere tutti gli avversari e mettersi al collo l’oro. highlights E SINTESI cronometro junior maschile Mondiali roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Mondiali di ciclismo juniores - splendida rimonta e Medaglia d’oro per Antonio Tiberi : Arriva nel modo più inaspettato ed emozionante la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo nello Yorkshire. A conquistarla è Antonio Tiberi, 18enne laziale di Frosinone in forza al Team Ballerini. L’azzurro era considerato uno degli outsider della prova, il numero due della squadra italiana dietro a Andrea Piccolo. La corsa di Tiberi sembrava già finita dopo poche pedalate, quando è stato costretto a fermarsi e a cambiare bicicletta ...

Mondiali Ciclismo 2019 - Antonio Tiberi vince la Medaglia d’oro nella crono juniores : Antonio Tiberi ha vinto la cronometro dei Mondiali di Ciclismo juniores in modo fenomenale. Il 18enne azzurro dopo qualche metro dalla partenza ha dovuto cambiare la bicicletta per la rottura del pedale, ha perso 36 secondi, ma nonostante ciò ha volato e ha conquistato la medaglia d'oro, la prima per l'Italia nel Mondiale 2019.Continua a leggere

Mondiali di ciclismo - splendida rimonta e Medaglia d’oro per Antonio Tiberi : Arriva nel modo più inaspettato ed emozionante la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo nello Yorkshire. A conquistarla è Antonio Tiberi, 18enne laziale di Frosinone in forza al Team Ballerini. L’azzurro era considerato uno degli outsider della prova, il numero due della squadra italiana dietro a Andrea Piccolo. La corsa di Tiberi sembrava già finita dopo poche pedalate, quando è stato costretto a fermarsi e a cambiare bicicletta ...

Mondiali Ciclismo - Tiberi vince la Medaglia d’oro nella crono juniores : Antonio Tiberi fenomenale. Il 18enne azzurro dopo qualche metro dalla partenza deve cambiare la bicicletta per la rottura del pedale, perde 36 secondi, ma nonostante ciò vola e conquista la medaglia d'oro nella cronometro juniores del Mondiale 2019.Continua a leggere

Bebe Vio ha vinto la Medaglia d’oro nel fioretto individuale ai Mondiali paralimpici di scherma : Bebe Vio, schermitrice italiana di 22 anni, ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B ai Mondiali paralimpici che si stanno svolgendo a Cheongju, in Corea del Sud. È la sua terza medaglia d’oro ai Mondiali, dopo quelle del

Mondiali paralimpici - Bebe Vio Medaglia d’oro nel fioretto individuale : Si prolunga il regno iridato nel fioretto individuale in carrozzina della schermitrice paralimpica azzurra Bebe Vio: ai Campionati Mondiali di Cheongju la 22enne veneta conquista infatti il terzo oro consecutivo in quella disciplina in cui domina a livello globale ed è anche campionessa europea e paralimpica in carica. In Corea del Sud battuta in finale la cinese Xiao. Domenica tornerà in pedana con il fioretto a squadre a caccia di un'altra ...

Giuseppe Ottaviani Medaglia d’oro nel salto in lungo a 103 anni : “Lo sport è vita” : Sarà stato anche l’unico in gara nella categoria M100, ma Giuseppe Ottaviani, a 103 anni compiuti, ha preso parte ai Campionati Europei Master di Atletica a Jesolo (Venezia), ottenendo la medaglia d’oro nel salto in lungo, la sua specialità, dove è ‘rientrato’ nelle gare dopo un infortunio. Al termine c’è stata l’ovazione del pubblico, che poi l’ha travolto con le richieste di selfie. Ottaviani ha ...

Boxe - Europei Youth 2019 : Prisciandaro - La Piana e Gemini conquistano la Medaglia d’oro tra le donne : Grande Italia sul ring di Sòfia (Bulgaria) dove si sono disputate le Finali dei Campionati Europei Youth di Boxe. Tre azzurre hanno infatti conquistato la medaglia d’oro: Erika Prisciandaro si è imposta tra le 48 kg sconfiggendo la bulgara Zafikova per 4-1, Martina La Piana ha dominato l’atto conclusivo della 51 kg contro l’ucraina Fabuliak (5-0) replicando il trionfo dell’anno scorso a Roseto degli Abruzzi, Melissa ...