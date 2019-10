Mazzarri | chiesta la ‘testa’ dell’allenatore | i tifosi del Torino spingono per l’esonero

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) ESONERO– Sono ore caldissime in casa, dopo un inizio di stagione incoraggiante la squadra granata è crollata in classifica, nell’ultimo match è arrivata un’altra prestazione deludente contro la Lazio, 4-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La squadra è in crisi, al termine della partita di ieri ai microfoni si è presentato il presidente Urbano Cairo, è stata confermata la fiducia al tecnico Walterche però non è sicuro della conferma. Sicuramente sarà in panchina contro la Juventus in un derby che si preannuncia infuocato, il numero uno granata valuterà non solo il risultato finale ma anche la prestazione, in caso di brutto ko non è da escludere il ribaltone, in corsa per l’eventuale sostituto c’è in pole Gennaro Gattuso. Isi sono schierati nelle ultime ore e chiedono ...

