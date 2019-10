Mattarella pro Salvini | il Presidente stufo | se salta il governo Conte | elezioni “Altre

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Sergiodella Repubblica ha preso forse atto che ilgiallorosso ha la maggioranza in Parlamento ma non nel paese e poi èdei tira e molla in questi giorni sulla manovra finanziaria. Ildella Repubblica ha voluto chiarire che se dovessere ilbis di Giuseppenon c’è più tempo performule politiche” ma ci saranno nuovesente che la crisi possa essere dietro l’angolo, in particolare i punti critici per la maggioranza saranno la discussione e l’approvazione della manovra finanziaria sia alla Camera che al Senato e poi le tanto temutein Calabria e Emilia che potrebbero decretare la fine della coalizione Pd – M5S. Ilha detto anche che per indire l’non attenderebbe il referendum per l’approvazione del taglio dei Senatori e Onorevoli, già approvata dai due ...

romanino48 : RT @FabyP_69: @aAnnanka @AdryWebber @DavideGiacomel4 Ecco qua. Come ti dicevo Questa è una ragazza di destra 16enne che ha una pagina in F… - FabyP_69 : @aAnnanka @AdryWebber @DavideGiacomel4 Ecco qua. Come ti dicevo Questa è una ragazza di destra 16enne che ha una p… - GiovannaCalabr9 : RT @enricoparenti2: Macché, Draghi aspetta il permesso di entrata dal Quirinale. Mattarella sta valutando i pro e i contro. -