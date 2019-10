Marracash | la storia con Elodie e il nuovo disco ' Persona' ' Brani sono il mio corpo'

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 31 ottobre 2019), dallaconal. Esce oggi l'atteso album del rapper di Barona, 15 tracce inedite di cui 9 collaborazioni

IlaLauriola : RT @nobiojustips: Persona (2019), @marracash. Un disco che non può essere recensito ma solo ascoltato. Sarebbe come giudicare le confidenze… - nobiojustips : Persona (2019), @marracash. Un disco che non può essere recensito ma solo ascoltato. Sarebbe come giudicare le conf… - majewsky2000 : Breve storia triste : forse sono l’unico a cui piace Tha Supreme nella canzone di Marracash ?? -