Marquez | sto vivendo un grande momento | dovizioso alti e bassi

MotoGP - GP Malesia 2019 : Marc Marquez punta al sesto successo di fila e al record di punti - Dovizioso e Rossi chiamati al riscatto : Comincia domani con le prime sessioni di prove libere il weekend del Gran Premio della Malesia 2019, 18° e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si gareggia a Sepang nell’ultima prova asiatica del campionato prima di tornare nel Vecchio Continente tra due settimane per il gran finale di Valencia, in cui la stagione 2019 andrà definitivamente in archivio e si comincerà a pensare al 2020 con i primi test. Il titolo iridato è già ...

MotoGp – Clamorosa lite in pista tra Marquez e Lorenzo - il gesto di Marc è inequivocabile : “stai dormendo?” [VIDEO] : I due compagni di squadra hanno discusso animatamente al termine delle FP2, dopo essere entrati in contatto in curva Momenti di tensione in casa Honda durante la seconda sessione di prove libere, animi caldissimi tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, entrati in rotta di collisione sul finire delle FP2. Il maiorchino si è ritrovato a procedere lentamente sulla traiettoria del compagno di squadra, riuscito ad evitarlo per poco non senza ...

MotoGp – I problemi di benzina ed il titolo Costruttori conquistato da solo - Marquez fa il modesto : “da solo si - ma…” : Marc Marquez fa il modesto: le parole dello spagnolo della Honda dopo la vittoria in Giappone Marc Marquez inarrestabile: lo spagnolo della Honda ha conquistato l’ennesima vittoria in Giappone, regalando alla Honda il titolo Costruttori davanti al pubblico di casa. Anche se Marquez ha preso presto il largo in gara, per lo spagnolo non si è trattato di una vittoria facile a causa di problemi con la benzina: “mancava un giro e ...

MotoGp – Marquez soddisfatto - Quartararo si gode il titolo di Rookie - Dovi sperava nel 2° posto : le parole dei protagonisti del Gp del Giappone : Marquez trionfa in Giappone, alle sue spalle Quartararo e Dovizioso: le prime parole dei protagonisti del Gp del Giappone Marc Marquez ha conquistato l’ennesima vittoria: dopo il successo in Thailandia, lo spagnolo ha trionfato oggi anche in Giappone, regalando alla Honda il titolo Costruttori. Secondo posto per Quartararo, che dopo aver regalato qualche brivido iniziale in un breve duello con Marquez, ha dovuto lottare sul finale ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Giappone 2019 : Marc Marquez domina la scena - Valentino Rossi è sesto davanti a Dovizioso : Marc Marquez si conferma il più veloce di tutti anche nel warm-up del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. L’iberico, dopo aver ottenuto la pole position su un asfalto un po’ particolare per via della pioggia caduta nella mattinata nipponica, è stato incredibilmente veloce anche nell’ultima sessione (prima della gara domenicale) disputata su pista asciutta. L’iberico della Honda ha messo in ...

Samurai Marquez in Giappone - pole position pazzesca a Motegi : splendido secondo posto per Morbidelli : Il campione del mondo si prende la pole position in Giappone, precedendo i due piloti SIC Petronas che completano la prima fila Marc Marquez non si ferma più, lo spagnolo non è sazio dopo il titolo mondiale vinto in Thailandia e, anche in Giappone, si prende la pole position con una prestazione perfetta. Il fenomeno di Cervera non lascia scampo ai propri rivali, fermando il crono sull’1:45.763, un riferimento inarrivabile per gli ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “La moto non era a posto - non ho potuto lavorare in ottica gara” : Marc Marquez conclude senza brillare le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della motoGP. Il campione del mondo, infatti, ha riscontrato più problemi del solito alla sua Honda e lo conferma nelle interviste al termine della giornata. “Abbiamo lavorato diversamente rispetto al solito – ammette ai microfoni di Sky Sport – Sin dalla FP1 abbiamo intrapreso un percorso, ma abbiamo fatto fatica sotto ...

MotoGp – Jorge Lorenzo insoddisfatto - che stoccata alla Honda : “qui peggio di Aragon. Solo Marquez può vincere le gare…” : Jorge Lorenzo chiude 18° la gara del Gp della Thailandia: altra prova incolore per lo spagnolo che punta il dito contro Honda È partito 18°, ha concluso nella stessa posizione ma grazie ai ritiri di Mika Kallio e Aleix Espargaro. Quella di Buriram è stata l’ennesima gara da dimenticare per Jorge Lorenzo, alle prese con una condizione fisica in leggero miglioramento ma con i soliti problemi legati al feeling con la moto. Nel giorno in ...

MotoGP - la classifica dei piloti con più Mondiali vinti nella storia. Marquez a -1 da Valentino Rossi e -6 da Agostini : Marc Marquez ha vinto, Marc Marquez ha trionfato. Lo spagnolo della Honda si è imposto nel 15° round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), sferrando un attacco da autentico fuoriclasse al giovane francese Fabio Quartararo nell’ultima tornata della corsa asiatica. Bastavano due punti a Marc, da guadagnare sul ducatista Andrea Dovizioso, ma come al solito lui non si è accontentato. E’ arrivato il nono ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Sono felice di aver lottato fino alla fine con Marquez. La vittoria arriverà presto” : Fabio Quartararo ci ha provato fino alla fine. Il GP di Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato un po’ una replica di quanto già visto a Misano, ovvero un confronto tra lo spagnolo Marc Marquez e il francese. L’alfiere della Yamaha, partito dalla pole position, ha fatto il ritmo, cercando il successo in fuga. Marquez, da par suo, ha tenuto il passo e all’ultimo giro ha sferrato il suo attacco, ...

MotoGp – Terminate le FP4 in Thailandia : Quartararo beffa Marquez - Valentino Rossi sesto [TEMPI] : Il pilota francese fa segnare il miglior tempo nella quarta e ultima sessione di prove libere, dietro di lui Marquez e Viñales Fabio Quartararo si piazza davanti a tutti in Thailandia, il pilota del SIC Petronas si prepara al meglio in vista delle qualifiche facendo segnare il miglior tempo in 1:30.755. Una prestazione solida quella del rookie francese, che gli consente di tenere dietro la Honda di Marc Marquez e la Yamaha ufficiale di ...

MotoGp - Marquez spiazza tutti : “ho perso l’aria per 5 secondi - poi ho chiesto di tornare subito in pista” : Lo spagnolo ha rivelato di aver chiesto di tornare subito in pista dopo la caduta, decidendo poi di farsi controllare per via della tremenda botta presa contro l’asfalto Marc Marquez dimostra ogni settimana di più di che pasta sia fatto, un pilota velocissimo e indistruttibile, capace di superare indenne anche una tremenda botta come quella capitatagli oggi nel corso delle FP1 del Gran Premio della Thailandia. Lo spagnolo ha parlato ...

VIDEO Marc Marquez GP Thailandia 2019 : “Sto bene - sono in grado di correre” : Dopo lo spavento, il sollievo. Marc Marquez ha chiuso anzitempo la sua FP1 del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP per colpa di un highside clamoroso che ha messo ko il campione del mondo. Il portacolori della Honda è stato trasportato all’ospedale di Buriram e ha superato il controllo medico. Al suo ritorno presso la pista thailandese è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport per confermare che il peggio ormai era alle spalle. ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Thailandia 2019 : Viñales precede Quartararo nel finale - violenta caduta per Marquez - Valentino Rossi sesto : Il volto della prima sessione di prove libere del GP della Thailandia 2019 della MotoGP è completamente cambiato nell’ultima manciata di minuti. Impostando fin da subito un passo incredibile fin dal primo giro, esattamente come quanto accaduto ad Aragon, Marc Marquez aveva già dato la sensazione di poter andare incontro a un nuovo fine settimana di dominio. Tuttavia, un clamoroso highside sul finire di turno durante un cambio di direzione ...