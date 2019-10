Marocchino minaccia e rapina studente sul treno

Catania - Marocchino minaccia carabiniere e famiglia : Sarà presto espulso un cittadino straniero di nazionalità marocchina reo di avere minaccia to un carabiniere fuori servizio in un parcheggio di Catania . L'episodio nella serata di martedì scorso, quando il militare, in compagnia della moglie e del figlio di pochi mesi, ha posteggiato l'auto in via Ramondetta, imbattendosi così nell'extracomunitario. Con fare minaccioso, il marocchino si è avvicinato alla famiglia esigendo il pagamento di 3 euro ...

