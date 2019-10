Marelli | “Llorente-Kjaer | rigore netto Il VAR si deve evolvere | altrimenti non se ne

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 31 ottobre 2019): una soluzione potrebbe essere concedere un challenge agli allenatori, sarà un’evoluzione naturale A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca, ex arbitro, che ha parlato dell’episodio accaduto in Napoli-Atalanta per la mancata concessione di un calcio dia favore della squadra azzurra. Queste le sua parole: “Giacomelli ha ritenuto non ci fosse nulla da sanzionare, ma è un errore perché o si fischia in favore della difesa o dell’attacco. Il VAR si è trovato nella situazione difficile da giudicare. Per me ilsu Llorente è, il suo gomito offre una specie di alibi al mancato fischio, ma nella dinamica generale è difficile sostenere che l’intervento sia di quelli su cui si può sorvolare. Nelper la Juve il contatto c’è seppur minimo, ma c’è bisogno di coerenza: sui contatti di questo tipo ...

