Marco Carta e il furto delle magliette alla Rinascente | chiesti 8 mesi e 400 euro di multa

Marco Carta - chiesti otto mesi di carcere per il furto alla Rinascente : rubate 6 magliette per 1200 euro : Marco Carta accusato di furto alla Rinascente di Milano. La sentenza a carico del cantante, imputato per il furto di 6 magliette del valore di 1200 euro avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente...

Marco Cartasegna da Uomini e donne al Parlamento per parlare di cyberbullismo : Negli anni abbiamo visto i protagonisti di Uomini e donne arrivare nei reality show, persino in libreria, ma mai avremmo pensato di vederli un giorno in Parlamento. Eppure questo è accaduto a Marco Cartasegna, tronista noto per la relazione con Soleil quando l’allora fidanzato di lei, Luca Onestini, era recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Il giovane influencer è stato invitato a Palazzo Montecitorio per parlare di ...

Marco Carta : "Avrei fatto subito coming out ma me lo hanno sempre impedito" : Un lungo sfogo quello che, più di recente, ha nuovamente portato Marco Carta a parlare del suo orientamento sessuale e, più nello specifico, del suo coming out. Il cantante, infatti, ha confessato nello studio di Domenica Live, a Barbara D'Urso, di non aver tenuto volutamente nascosto il fatto di essere gay, ma di essere stato spinto a farlo dal suo management: "A volte le cose belle fanno paura. È il paradosso della vita: siamo spaventati ...

