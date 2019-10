Marco Carta e il furto delle magliette alla Rinascente | chiesti 8 mesi e 400 euro di

Marco Carta - la sentenza del processo per le accuse di furto delle magliette alla Rinascente : Ritorniamo a parlare della vicenda che ha tenuto sulle spine milioni di Italiani. Marco Carta era stato fermato lo scorso 31 maggio all’uscita Rinascente in compagnia di un’amica, Fabiana Muscas (la cui posizione è stata stralciata dopo che ha chiesto di essere ammessa all’istituto della messa alla prova, ovvero di potere svolgere lavori di pubblica utilità). Gli addetti alla sicurezza del negozio avevano trovato nella borsa della donna alcune ...

Marco Carta innocente : assoluzione piena per il furto di magliette : Marco Carta assolto per il furto di magliette per non aver commesso il fatto Oggi è finito un vero e proprio incubo per Marco Carta. Quest’ultimo, come molti sapranno, è stato accusato lo scorso Maggio di aver rubato 6 magliette dal valore complessivo di 1.200 euro ai magazzini di lusso di Milano La Rinascente. E dopo tanto parlare di questa incredibile faccenda che ha visto coinvolto il cantante sardo, il quale ha sempre negato di aver ...

Marco Carta assolto per il furto di magliette alla Rinascente : ‘È finito un incubo’ : Marco Carta è stato assolto dal giudice di Milano per il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. Il giudice Stefano Caramellino ha assolto il cantante “per non aver commesso il fatto”. Marco Carta assolto pienamente Nel processo abbreviato, a porte chiuse, il 31 ottobre il pm Nicola Rossato ha chiesto la condanna a 8 mesi e 400 euro di multa. La difesa del cantante, il cui ...

Assolto Marco Carta : "Non ha commesso il fatto" - il cantante in lacrime dopo la sentenza : Accusato del furto di sei magliette alla Rinascente di Milano, per un valore di 1200 euro, si è sempre proclamato innocente

Marco Carta assolto per il furto alla Rinascente : Marco Carta è stato assolto nel processo riguardante il furto di t-shirt alla Rinascente di Milano per un valore complessivo di 1.200 euro. I fatti risalivano al 31 maggio scorso: insieme a Marco Carta era stata fermata anche una sua amica, Fabiana Muscas, infermiera di 53 anni.Il cantante sardo, vincitore di Amici 7 e del Festival di Sanremo 2009, quindi, non ha commesso il fatto. Il PM di Milano, Nicola Rossato, aveva chiesto per Marco ...

Caterina Balivo fa una battuta su Marco Carta a Vieni da me : Caterina Balivo, battuta su Marco Carta: “Proprio oggi che c’è il processo?” Nuova puntata oggi di Vieni da me condotto dal lunedì al venerdì da Caterina Balivo su Rai1 con ospite Michele Cucuzza, il conduttore che per anni ha allietato e informato con simpatia ed eleganza i telespettatori de La vita in diretta. Si è sottoposto alle domande al buio e una di esse diceva ‘Hai mai rubato qualcosa?’. Prima della ...

Marco Carta è stato assolto dall’accusa di aver rubato sei magliette alla Rinascente : Assoluzione per Marco Carta. Il cantante è stato assolto dall’accusa di avere rubato 6 magliette del valore di 1.200 euro

Il cantante Marco Carta è stato assolto dall’accusa di furto di alcune magliette dalla Rinascente di Milano : Il cantante Marco Carta è stato assolto «per non aver commesso il fatto» nel processo in cui era imputato con l’accusa del furto di alcune magliette dal valore totale di 1.200 euro, il 31 maggio alla Rinascente di Milano. Nei

Marco Carta assolto per il furto di magliette alla Rinascente. E piange al telefono con l'avvocato : Marco Carta assolto per il furto alla Rinascente di Milano. Il cantante Marco Carta è stato assolto dal giudice di Milano per il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro lo...

"Non ha commesso il fatto". Marco Carta viene assolto : Luca Fazzo Il giudice Stefano Caramellino ha bocciato le tesi della Procura e ha accolto la richiesta di assoluzione "per non avere commesso il fatto" avanzata dai suoi difensori In effetti il movente era un bel mistero: perché un ragazzo di successo, un cantante acclamato dal pubblico e verosimilmente in grado di pagarsi qualunque sfizio, avrebbe dovuto ridursi a rubare in un grande magazzino? Ma che il fattaccio sia accaduto, per ...

Marco Carta assolto per il furto di magliette alla Rinascente : Marco Carta assolto per il furto alla Rinascente di Milano. Il cantante Marco Carta è stato assolto dal giudice di Milano per il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro lo...

Marco Carta assolto per furto magliette : “Oddio - grazie” : Il giudice di Milano Stefano Caramellino ha assolto "per non aver commesso il fatto" il cantante Marco Carta accusato del furto di sei magliette, del costo complessivo di 1.200 euro, alla Rinascente per il quale è stato arrestato il 31 maggio scorso. Nel processo abbreviato, a porte chiuse, stamattina il pm Nicola Rossato ha chiesto la condanna a 8 mesi e 400 euro di multa. La difesa del cantante, il cui arresto non era stato convalidato ...

Marco Carta assolto dal giudice per il furto alla Rinascente : il pm aveva chiesto 8 mesi di carcere : Marco Carta è stato assolto dal giudice di Milano per il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente, rigettando così la richiesta formulata dal pm di Milano Nicola Rossato che aveva chiesto per lui una condanna a 8 mesi di carcere e 400 euro di multa. Il cantante ex vincitore di Amici e Sanremo è stato assolto “per non aver commesso il fatto”: i giudici hanno accolto così la richiesta ...

Marco Carta e il furto delle magliette alla Rinascente - chiesti 8 mesi e 400 euro di multa : Il pm Nicola Rossato ha chiesto di condannare Marco Carta a 8 mesi e 400 euro di multa. Il cantante è imputato per il furto di magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente di Milano per il quale fu arrestato il 31 maggio. La difesa rappresentata dagli avvocati Simone Ciro Giordano e Massimilia