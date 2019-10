MARCO CARTA ASSOLTO PER FURTO MAGLIETTE ALLA RINASCENTE Foto ' solo un brutto sogno'

Live – Non è la D’Urso - le prime parole di MARCO CARTA dopo l’assoluzione : Ha un lieto fine l’avventura di Marco Carta, assolto dal giudice di Milano solo poche ore fa. Sul cantante pendeva l’accusa di furto, in riferimento all’episodio accaduto lo scorso 31 maggio 2019 alla Rinascente di Milano. Ora che la vicenda si è conclusa, Carta è pronto a raccontare la sua verità davanti alle telecamere di Live – Non è la D’Urso. “Questi mesi sono stati un vero incubo, oggi con la parola ...

Anticipazioni Live Non è la d’Urso - ospiti : ci sarà MARCO Carta : Marco Carta ospite a Live Non è la d’Urso 4 novembre: “Finalmente sono libero” Marco Carta è un uomo di parola: avevo promesso a Barbara d’Urso che non appena il processo riguardante il presunto furto alla Rinascente sarebbe terminato, lui sarebbe tornato a Live Non è la d’Urso per raccontare la sua versione dei fatti e così è stato. A confermare la notizia ci ha pensato il portale Tv Blog, seguito poco dopo ...

MARCO CARTA assolto : “È finito un incubo”. Ma la Procura non ci sta e annuncia che farà ricorso : Marco Carta è stato assolto dal giudice di Milano per il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente, rigettando così la richiesta formulata dal pm di Milano Nicola Rossato che aveva chiesto per lui una condanna a 8 mesi di carcere e 400 euro di multa. Il cantante ex vincitore di Amici e Sanremo è stato assolto “per non aver commesso il fatto“: i giudici hanno accolto così la richiesta ...

Live - Non è la D'Urso - MARCO CARTA sarà ospite dopo l'assoluzione : "Oggi ricomincio a respirare" : Marco Carta sarà uno degli ospiti della prossima puntata di Live - Non è la D'Urso, il talk show condotto da Barbara D'Urso che, questa settimana, ha debuttato di lunedì, ovviamente sempre in prima serata su Canale 5.E' notizia di pochi minuti fa, infatti, la sentenza del Tribunale di Milano che ha assolto il cantante sardo, vincitore della settima edizione di Amici e della 59esima edizione del Festival di Sanremo, nel processo riguardante il ...

