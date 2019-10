Manuela Sangiorgi | l' ex sindaca di Imola si dimette | fango da M5s e Massimo Bugani

Imola - la sindaca Manuela Sangiorgi si dimette : «M5S morto - non esiste più» : «Il M5S non esiste più. Il M5S è morto», ha detto la sindaca pentastellata di Imola Manuela Sangiorgi prima di formalizzare in consiglio comunale le proprie...

"M5S è morto". L'addio con polemica della sindaca di Imola Manuela Sangiorgi : “Il M5s non esiste più. Il M5s è morto ed è morto quando è morto Gianroberto Casaleggio. Abbiamo visto appropriarsi di ruoli apicali da parte di persone senza arte né parte, perdere sei milioni di voti in un anno e fare finta di niente”. Lo ha detto, in un’intervista all’emittente E-Tv, Manuela Sangiorgi, sindaca di Imola che formalizzerà in consiglio comunale le dimissioni ...