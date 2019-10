Manovra | su Pos e pagamenti elettronici l’Associazione bancari avverte | “No a grida

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Se il governo, dopo il dibattito e le tensioni tra le forze politiche sulla, ha deciso di far slittare a luglio l’entrata in vigore dell’abbassamento sulla soglia del contante e sulle multe per chi non ha i Pos, dopo le richieste (soprattutto dal fronte M5s) di trovare prima un accordo sulla riduzione dei costi delle commissioni, il dibattito tra l’esecutivo e le banche resta però ancora aperto. Dalla 95esima edizione della Giornata del Risparmio è stato però il presidente dell’Abi, l’associazionea italiana, Antonio Patuelli, ad avvertire: “Non servonomanzoniane o divieti inapplicabili”. E ancora: “Più crescono le transazioni elettroniche e più calano i costi di produzione per gli utenti che scelgono tra prodotti e servizi diversi e in concorrenza tra loro. L’Abi non deve e non può fissare prezzi per prodotti e servizi in ...

