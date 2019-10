Manovra | sì a rivalutazione delle pensioni Sindacati | «Elemosina da 3 euro» Restituito

Manovra - sì a rivalutazione delle pensioni. I sindacati : «Elemosina da 3 euro». Siringhe escluse dalla plastic tax : dalla rivalutazione al 100% delle pensioni alle auto ecologiche per la Pubblica amministrazione alle Siringhe e alle bio-plastiche risparmiate dalla plastic tax. E poi aumenti per i diritti...

Manovra : Spi Cgil - com mini-rivalutazione pensioni +50 centesimi lordi mese : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Appena 50 centesimi lordi in più al mese, che netti diventano 40. All’anno poco più di 6 euro per 2,5 milioni di pensionati con un reddito lordo mensile tra 1.500 e 2.000 euro. è questo il peso della mini-rivalutazione su cui sta lavorando il governo in previsione della prossima legge di bilancio, secondo i calcoli dello Spi-Cgil.“Sono cifre irrisorie – dichiara il segretario generale del ...

Rissa sui conti - Manovra rinviata. Pensioni - mini rivalutazione. Slittano i versamenti Irpef : Per ora poco più di un segnale. Una ?mini? rivalutazione delle Pensioni. L?adeguamento all?inflazione salirà dal 97% fino al 100% per le Pensioni lorde tra 1.500...

