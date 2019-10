Manovra pronta per le Camere Fondi Radio radicale a gara Cuneo fiscale | “40 euro netti

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Lae'per il Parlamento e il governo e' fiducioso sul giudizio positivo di Bruxelles. La maggioranza ha trovato l'intesa definitiva, dopo altre quattro ore di vertice, al termine del quale e' stato sostanzialmente confermato l'impianto, con gli ultimi nodi sciolti: il regime forfettario sulle partite Iva, iper la famiglia e il taglio alche partira' da luglio e portera' "40al mese in busta paga", come spiega il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri: "Abbiamo intenzione di mettere 6 miliardi a regime, 5 gia' li abbiamo messi da parte e uno intendiamo recuperarlo da una riformapiu' generale". E il titolare di Via XX Settembre si sofferma anche sul meccanismo del cashback introdotto per incentivare i pagamenti elettronici: "Noi stimiamo che verranno rimborsati almeno 100-200l'anno a consumatore", dice durante la ...

