Manovra - lite su auto e pensioni. ?Statali - sale lo stipendio ma solo per i ministeriali. Le nuove indennità : La norma è spuntata un po? a sorpresa. Mentre tutti i sindacati del pubblico impiego erano concentrati sulle risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, nelle pieghe della Manovra ...

La Manovra lascia strascichi. Sul contante è lite Italia Viva/Pd in Cdm - poi M5S rievoca la "manina" : Nelle prime due ore il Consiglio dei ministri fila via liscio. Laborioso. Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri spiegano i dettagli, rispondono alle domande. Dai ministri di spesa arrivano le osservazioni più corpose, le domande di chiarimenti, le richieste sui margini di allargamento. Intervengono in batteria Istruzione, Difesa, Sanità, Interno, Infrastrutture. Il tandem premier – ministro dell’Economia che tiene in mano ...