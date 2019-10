Manovra - le nuove tasse : auto aziendali - fumo - giochi e concessionarie : auto aziendali, immobili, bollette, filtri e cartine per le sigarette. La legge di bilancio che sta per essere chiusa non contiene solo le tassa sullo zucchero e sulla plastica (quest'ultima...

Le nuove tasse della Manovra : auto aziendali - autostrade e fumo : Auto aziendali, immobili, bollette, filtri e cartine per le sigarette. La legge di bilancio che sta per essere chiusa non contiene solo le tassa sullo zucchero e sulla plastica (quest'ultima in...

Manovra - dal pos ai superbonus : ecco quando entrano in vigore le nuove misure : Arriva una novità per il “superbonus della Befana”: come previsto, arriverà a gennaio 2021 ma premierà solo le spese effettuate con carte e bancomat a partire da luglio 2020. Slittano a luglio 2020 sia l'abbassamento del tetto al contante da 3mila a 2mila euro, sia le multe per chi non faccia pagare con pos, nell'attesa di un accordo sul calo dei costi delle commissioni delle carte di credito.

Manovra - dal supermercato alla banca : cosa cambia con le nuove regole sull'uso del contante : Un pacchetto articolato in più misure che scommette sull'equazione meno contanti meno evasione. Simbolicamente rappresenta una parte importante della strategia messa in campo con la legge di...

Manovra - dal supermercato alla banca : cosa cambia con le nuove regole sull'uso del contante : Un pacchetto articolato in più misure che scommette sull'equazione meno contanti meno evasione. Simbolicamente rappresenta una parte importante della strategia messa in campo con la legge...

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5S in rivolta si va verso una nuova crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...

Manovra - stop all'aumento dell'Iva : ma nel 2020 ci saranno 8 miliardi di nuove tasse : Disinnescata una clausola Iva, ne resta sempre un'altra. Come promesso il governo ha completamente sterilizzato per il 2020 i previsti aumenti di imposta sul valore aggiunto e accise, per un importo...

Manovra - stop all'aumento dell'Iva : ma nel 2020 ci saranno 8 miliardi di nuove tasse : Disinnescata una clausola Iva, ne resta sempre un'altra. Come promesso il governo ha completamente sterilizzato per il 2020 i previsti aumenti di imposta sul valore aggiunto e accise, per un...

Manovra Governo - Di Maio : non ci saranno nuove tasse : Governo, Di Maio su Manovra:"La legge di bilancio e' la legge piu' importante che il Parlamento approva ogni anno

Manovra : Bellanova - ‘no nuove tasse agricoltura con azzeramento Irpef agricola’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “L’agricoltura è tornata nell’agenda economica da protagonista e ha avuto l’attenzione che merita, pur in un contesto di risorse limitate. Abbiamo mantenuto l’impegno di non aumentare le tasse agli agricoltori. Per questo sono soddisfatta dell’azzeramento Irpef per chi vive di agricoltura, che significa quasi 200 milioni di euro che lasciamo alle imprese per investire. ...

"Quota 100 resterà intatta. In Manovra non ci saranno nuove tasse" - dice Di Maio : "Per quanto riguarda le famiglie, che per noi sono uno dei pilastri fondamentali, volevamo stanziare i primi fondi per l'assegno unico e lo abbiamo fatto. Parliamo di mezzo miliardo. Avevamo detto che avremmo abolito il superticket sanitario e così sarà: perché curarsi è un diritto. Avevamo detto che avremmo difeso Quota 100 e lo abbiamo fatto: resterà intatta. Avevamo detto che avremmo anticipato di un anno la deducibilità Imu sui capannoni al ...

Luigi Di Maio : No nuove tasse nella Manovra : 18.30 nella Manovra "non ci saranno nuove tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche". Lo precisa il ministro degli Esteri e capo politico del M5S,Di Maio, su Facebook prima del CdM di stasera. Di Maio assicura "11 miliardi in più per i prossimi tre anni" sull'ambiente, "mezzo miliardo" per l'assegno unico alle famiglie, l'abolizione del superticket sanitario, la difesa di Quota 100che "resterà intatta". Inoltre: deducibilità Imu sui ...

Manovra : Di Maio - ‘per M5S nuove tasse inaccettabili - non ci saranno’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Avevamo dichiarato che per il MoVimento 5 Stelle era inaccettabile introdurre nuove tasse, e non ci saranno nuove tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo politico del M5S, facendo il punto sulla Manovra in un lungo post a poche ore dalla sua approvazione in Cdm.L'articolo Manovra: Di Maio, ‘per M5S nuove tasse ...

Manovra 2020 - oggi il Cdm<br>Di Maio : "No a nuove tasse" : Lo slittamento del CdM odierno in favore di un nuovo incontro previsto per la giornata di domani sarebbe legato agli ultimi disaccordi tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sulle misure da inserire nella prossima Manovra finanziaria.Non abbiamo certezze su quali siano i punti di scontro, ma è evidente che le prossime ore saranno decisive per la prossima legge di bilancio che dovrà essere messa a punto nella giornata di domani. Secondo ...