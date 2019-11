Manovra e ?statali | sale lo stipendio ma solo per i ministeriali Le nuove indennità

Fonte : ilmessaggero

(Di venerdì 1 novembre 2019) La norma è spuntata un po? a sorpresa. Mentre tutti i sindacati del pubblico impiego erano concentrati sulle risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, nelle pieghe della...

lorenapossieri : Manovra, lite su auto e pensioni. ?Statali, sale lo stipendio ma solo per i ministeriali. Le nuove indennità - zazarein68 : Manovra, lite su auto e pensioni. ?Statali, sale lo stipendio ma solo per i ministeriali. Le nuove indennità - emiliofederico1 : RT @ATimossi: Manovra, lite su auto e pensioni. ?Statali, sale lo stipendio ma solo per i ministeriali. Le nuove indennità -