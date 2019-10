Maneskin lasciano l’Italia | Londra li attende | mistero sul motivo

Fonte : gossipetv

(Di venerdì 1 novembre 2019) X Factor, ipronti a lasciare l’Italia per trasferirsi a: l’annuncio durante i Live dell’edizione 2019 Isono tornati a X Factor e sono stati ospiti della seconda puntata dei Live 2019. La band è tornata sul palco del talent show che li ha lanciati a distanza di due anni dalla loro … L'articolol’Italia,lisulproviene da Gossip e Tv.

suaaltezzareale : RT @MariluBurnacci1: Ecco...i Maneskin lasciano l’Italia .. ennesimo caso di “cervelli in fuga “ #XF13 - gretoo_ : RT @itsgc1: #xf13 in che senso i maneskin lasciano roma per londra - itsgc1 : #xf13 in che senso i maneskin lasciano roma per londra -