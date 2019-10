Mamme litigano per le figlie nella chat di classe | poi si picchiano davanti alla scuola

Mamme discutono su Facebook - poi litigano a colpi di mestolo vicino a scuola : Prima hanno discusso in modo violento su Facebook , poi hanno accompagnato i figli a scuola munite di mestolo e hanno iniziato a colpi rsi a vicenda. Tre donne di Cisterna di Latina sono diventate così le protagoniste di una baruffa che ha portato all’intervento della polizia. Una di loro avrebbe anche tentato di investire la rivale.Il litigio sarebbe nato sul social network: minacce e accuse reciproche hanno presto lasciato il ...

