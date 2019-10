Mafia | don Ciotti | “Con sentenza Mondo di mezzo cancellato il 416 bis Anche quella Black

Mafia : pentito - ‘boss Madonia mi disse che le stragi furono una grande minchiata’ (2) : (Adnkronos) – “In una occasione incontrai anche Angelo Siino”, dice ancora il pentito di Mafia Pietro Riggio. E alla domanda del pm risponde: “Non mi risultano riunioni fatte in provincia di Enna o Caltanissetta con la presenza di Piddu Madonia e altri uomini di onore di altre province, nel periodo immediatamente antecedente alle stragi”. I verbali sono stati depositati dai magistrati nisseni al processo ...

Mafia : pentito - ‘boss Madonia mi disse che le stragi furono una grande minchiata’ : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) – Per il boss mafioso Piddu Madonia le stragi mafiose del 1992 in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con Francesca Morvillo e otto agenti della scorta, erano stati “una grande minchiata”. A rivelarlo è il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, parlando con i magistrati della Procura di Caltanissetta. “Dopo le stragi del 1992 – racconta il collaboratore di ...

Mafia : pentito - 'nella strage Capaci coinvolta anche donna dei servizi segreti libici' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Nella strage di Capaci sarebbe stata coinvolta anche una "donna appartenente ai servizi segreti libici". Lo ha raccontato, come apprende l'Adnkronos, il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, ai magistrati della Procura di Caltanissetta che hanno depositato i verbal

M5s - Piera Aiello : “Io tra le 100 donne più influenti al mondo per mia lotta antiMafia? Sono felicissima - ma anche imbarazzata” : “Per 28 anni ho vissuto nell’anonimato e tutta questa attenzione ora mi crea imbarazzo e disagio. Sono felicissima, intendiamoci, è solo che Sono una persona molto umile, quindi tendo sempre a stare dietro le quinte”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, Piera Aiello, deputata del M5s e testimone di giustizia, commenta la menzione della Bbc, che l’ha indicata come una ...

Piera Aiello tra le cento donne più influenti al mondo. La lotta alla Mafia paga sempre : “La verità vive” è la frase scritta sulla lapide marmorea di Rita Atria, la giovane testimone di giustizia che si uccise a soli 17 anni, per disperazione, solitudine e paura, dopo la morte del giudice Paolo Borsellino che l’aveva protetta e le aveva dato la speranza di una nuova vita lontano dalla mafia. “La verità vive” è la frase che torna in mente oggi, a seguito della notizia che Piera Aiello, sua cognata, oggi deputata, anche lei testimone ...

La strada di Piera Aiello - da donna fantasma a "influencer dell'AntiMafia sana" : Piera Aiello va avanti per la sua strada. Il riconoscimento arrivato dalla Bbc, che l’ha inserita - unica italiana - nell’elenco annuale delle cento donne più influenti al mondo, l’ha “onorata e molto imbarazzata”, ma non l’ha distolta dal suo impegno. Che per lei, vedova del figlio di un boss, con cui fu costretta a fidanzarsi a quattordici anni e a sposarsi a diciotto, testimone di giustizia, oggi ...

"L'antiMafia va esportata in Europa" - dice Piera Aiello - tra le 100 donne più influenti del mondo : “Vedere il mio volto assieme a quello di donne davvero eccezionali è un'emozione indescrivibile, spero di poter portare i temi della lotta alla mafia e della tutela dei collaboratori anche in Europa". a parlare è Piera Aiello, deputata del M5s e testimone di giustizia originaria di Partanna (Trapani), che iniziò a collaborare con il magistrato Paolo Borsellino, e adesso è stata riconosciuta dalla BBC tra le 100 "most powerfull women". ...

Mafia - scadono i termini : liberi due boss calabresi : Scarcerati per scadenza del termine massimo di custodia cautelare. Antonio e Francesco Pizzata, ritenuti personaggi di spessore della 'ndrangheta, sono di nuovo in libertà. I due fratelli di San Luca, paese considerato dagli inquirenti uno dei 'santuari' della criminalità organizzata calabrese, sono stati scarcerati dalla Corte di Appello di Roma per scadenza del termine massimo di custodia. Il procedimento penale a loro carico è relativo alla ...

Mafia : processo trattativa - Di Pietro al bunker Ucciardone di Palermo : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – L’ex pm di Mani pulite Antonio Di Pietro è arrivato all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove oggi sarà ascoltato come testimone al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. A chiedere la deposizione dell’ex magistrato è stata la difesa del generale Mario Mori. Prima di Di Pietro sarà sentito Giacinto Siciliano, l’ex direttore del carcere Opera di ...

Mafia-droga - donne ai vertici : 18 arresti : 8.30 Traffico di droga all'ombra della mafia e con un ruolo decisivo delle donne nei conti, nella logistica e persino nella 'sicurezza'.Operazione"Push Away":smantellata a Palermo una capillare rete di spaccio,attiva nel quartiere di Borgo Vecchio, nel cuore della città: 18 gli arrestati per associazione a delinquere finalizzata a produzione, detenzione e traffico di stupefacenti. Coinvolti anche minorenni, usati per il trasporto. Le indagini ...

Mafoa : pentito Contorno in AntiMafia - 'Buscetta abbandonato come me' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Se voi vi impegnate , tra me e Buscetta, Buscetta domani mattina piò venire pure qua. Però ci deve essere un particolare: Buscetta ha la sua età, conosce ...C’è tanta gente che dalla mafia è stata accantonata, posata. Potrebbero nascere tante cose. Ma come possono nas