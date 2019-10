L’Ue stabilisce la grandezza delle vongole: a rischio la pesca in Italia

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Per l’Europa, leper essere “regolari” devono avere una lunghezza di 25 millimetri. Come scrive La Verità, quanto stabilito da un regolamento di Strasburgo potrebbe creare enormi problemi all’. Quellete in Adriatico, infatti, non possono raggiungere una lunghezza superiore ai 22 millimetri. I 3 mm di differenza, una inezia agli occhi di molti ma non a quelli dei burocrati di Bruxelles, rischiano di mettere in ginocchio un prodotto tipicono. Come sottolinea Stefano Filippi sul quotidiano, questa decisione rappresenta l’ennesima prova“dell'incapacità del colosso comunitario di piegarsi sul dettaglio e valorizzare la diversità. Tutto nell'Ue dev'essere standard, omologato ai voleri di chi guarda solo a settentrione e considera il Mediterraneo un bacino minore rispetto al Baltico o al Mare del Nord. E se protesti sei uno scocciatore, non un cultore della ...

alma_laboris : -