Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il vostroper la bicicletta non è abbastanza sicuro? Abus, nota azienda produttrice di soluzioni per la sicurezza fisica di moto e bici, propone 770A SmartX, un prodotto smart decisamente fuori dagli schemi. È un modello ad arco piuttosto ingombrante, che ripaga delle dimensioni e del peso di 2 Kg con tecnologie all’avanguardia. Grazie a una staffa parabolica quadrata in acciaio cementato da 13 millimetri, è certificato come modello di livello 15, che è il massimo per il segmento delleper resistenza al taglio e la manomissione. Al posto delle vecchie chiavi, comunque disponibili per i nostalgici, l’apertura e la chiusura si controllano via Bluetooth dallo. La “chiave wireless” esercitata tramite l’app sfrutta un canale cifrato che abilita lo sblocco di prossimità. La parte più interessante di questoè quella degli allarmi. ...

erregi69 : Lucchetto tecnologico per le biciclette: si sblocca con lo smartphone e ha una sirena da 100 decibel -