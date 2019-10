Lombardia | Consiglio Regione approva progetto legge per recupero edifici dismessi

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Milano, 31 ott. (Adnkronos) – Via libera a maggioranza in commissione Territorio delregionale dellaaldiche mette in campo incentivi e meccanismi di semplificazione per favorire ildi immobili abbandonati e per prevenire il degrado urbano. Hanno votato a favore i gruppi Lega, Forza Italia e gli esponenti del Gruppo Misto: astenuti il Movimento 5Stelle e i Lombardi Civici Europeisti, contrario il Partito Democratico. Laassumerà il ruolo di regista e coordinerà le operazioni, lasciando il potere di dare il via all’iniziativa ai privati proprietari e ai Comuni. I primi potranno segnalare situazioni di particolare criticità (fatiscenti e non abitati da almeno tre anni), mentre i secondi potranno vagliare le istanze e inserire ildinegli appositi piani annuali. Tra gli incentivi, previsti uno ...

bb91687509 : @StefanoTagliap3 @PieraBelfanti Però a @beppesevergnini che parla della sanità in ER, consiglio di risentire la tr… - zazoomnews : Lombardia: martedì in Consiglio regionale atti indirizzo e legge elettorale (2) - #Lombardia: #martedì #Consiglio - TV7Benevento : Lombardia: martedì in Consiglio regionale atti indirizzo e legge elettorale (2)... -