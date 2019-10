Liverpool | la minaccia di Klopp | “o cambia il calendario o non giochiamo in Coppa di Lega”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Stagione veramente importante in casache si candida ad essere sempre più protagonista anche nelle prossime partite, la partita contro l’Arsenal ha regalato spettacolo ed emozioni, i Reds si sono qualificati per i quarti di finale della competizione. Il tecnico Jurgenperò si lamenta, nel mirino il, nelle ultime ore è arrivata unada parte dell’allenatore. “Trovino una data giusta, che noi sia alle tre del mattino nella notte di Natale. Se non la trovano non, non ci presenteremo in campo. Devono trovare una soluzione”, le parole diche ha aggiunto: “La Fifa ci chiama al Mondiale per club e noi andremo, c’e’ la Premier League e ci saremo, vogliamo esserci anche ai quarti delladi Lega, ma tocca a loro trovare una soluzione, non a noi. Credo che in molti tifassero Arsenal per evitare ...

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Klopp, dallo show alla minaccia: 'Ritiro la squadra'. Dopo il 5-5 con l'#Arsenal il tecnico del #Liverpool critica il… - Cefalunews : Inghilterra, Klopp 'minaccia' di ritirare il Liverpool dalla Coppa di Lega: ecco perchè - #calcionewsweb #klopp… - Sport_Mediaset : #Klopp, dallo show alla minaccia: 'Ritiro la squadra'. Dopo il 5-5 con l'#Arsenal il tecnico del #Liverpool critic… -