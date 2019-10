LIVE Milan-Spal | Serie A calcio in DIRETTA | a San Siro si gioca per uscire dalla crisi!

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33 Su 18 trasferte, laha vinto solo una volta, perdendo 14 volte. A maggio ilvinse 3-2 al Paolo Mazza mentre in casa i rossoneri vinsero 2-1, 20.30 Ilsi appresta ad un trittico di fuoco: Lazio e Napoli in casa e Juventus a Torino. Il Diavolo riuscirà a contenere in danni? 20.28 Stefano Pioli ha chiesto un bagno d’umiltà: l’obiettivo della Champions League al momento è lontano, e bisognerà prima cominciare are, partendo da obiettivi ben più bassi e meno ambiziosi. 20.26 Ilha realizzato il peggior inizio della sua Storia, con un attacco che stenta a decollare: appena 9 le reti sin qui, dopo 9 giornate. Appena uno a partita. 20.23 Il Diavolo non vince dal 5 ottobre a Marassi contro Genoa, nel match che sancì la fine del mandato di Marco Giampaolo: in casa la vittoria manca dal 31 agosto ...

acmilan : Catch the LIVE press conference of Coach Pioli on the AC Milan Official App! ?? La conferenza del Mister è ora LIVE… - alecattelan : Post 1 live. Sopravvissuto allo scioglilingua di Jaden, grazie a tutti per aver seguito la puntata. È sempre bello… - violanews : LIVE Serie A - Milan-Spal chiude la decima giornata. Esclusione eccellente per Pioli - -