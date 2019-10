LIVE Milan-Spal 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | si parte a San Siro con lo scontro

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.58 Squadre in campo! Tra poco si comincia! 20.55 È tutto pronto a San: sarà curioso capire l’atmosfera sugliti. 20.53 I rossoneri sperano di fare un regalo a Marco van Basten, che oggi compie 55 anni: la stella che illuminò San, si ritirò a 30 anni per problemi fisici. 20.51 Chi vincerà la sfida di San? Ilsvolterà oppure resterà nella zona retrocessione? 20.49 Squadre che tra poco entreranno in campo ao! 20.47 Le romane invece stanno cominciando ad ingranare: due poker per sconfiggere Torino ed Udinese e squadre nella zona Europa. 20.45 Le tre davanti scappano via: Juventus ed Inter sono distanti appena un punto, mentre l’Atalanta resta in auge Champions League. Il Napoli esce con le ossa rotte dal turno infrasettimanale, dopo le polemiche arbitrali di ieri. 20.43 Le squadre proseguono ...

