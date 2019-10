LIVE Milan-Spal 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | match bloccato! Equilibrio a San Siro

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30′ CALHANOGLU! Si inserisce in area e tira con il sinistro: Berisha blocca. 28′ Ilha creato due occasioni nelma soffre il pressing ferrarese. 26′ Fallo su Paqueta di Kurtic:difficile per Piccinini ricco di falli. 24′ FLOCCARI! Brivido ravvicinato di testa su corner. 23′ Partita bloccata: lagioca in maniera contratta e attenta. 21′ Tante interruzioni in questi primi 20′: ammonito Floccari per un fallo su Musacchio. 19′ Rischia Piatek nella sua area portando palla al piede: lanon gli toglie palla bensì commette fallo. 17′ Resta giù Strafezza contro Hernandez: si rialza il brasiliano. 15′ Cresce il: Sanapplaude. 13′ PIATEK! CHE TIRO! Grande palla di Bennacer per il polacco e risposta di Berisha. 12′ TRAVERSA DI ...

acmilan : Catch the LIVE press conference of Coach Pioli on the AC Milan Official App! ?? La conferenza del Mister è ora LIVE… - alecattelan : Post 1 live. Sopravvissuto allo scioglilingua di Jaden, grazie a tutti per aver seguito la puntata. È sempre bello… - calciomercatoit : ???#MilanSPAL ??- 29' - Ci riprova il Milan: tentativo di Calhanoglu su assist di Kessie, blocca Berisha #SerieA LIVE -