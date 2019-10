Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) iCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52: Grazie per averci seguito e buona serata a tutti gli appassionati di17.50: Si chiude dunque con un soddisfacente doppio secondo posto ladella tappa dideldiper i quartetti italiani. Domani appuntamento in mattinata per la sessionbe che comprenderà anche la seconda fase dell’inseguimento a squadre. Si lotta per il podio ma soprattutto per i punti in visdta della qualificazione olimpica 17.49. L’Italia affronterà la Francia nel secondo turno e può puntare alla finale, mentre nell’altra semifinale safranno di fronte Danimarca, favoritissima per la vittoria finale e Svizzera. In corsa per la finale per il bronzo anche Huub Wattbike Test team, Russia, Germania e Gran Bretagna 17.47: CHE FINALE DEGLI AZZURRI!!! E’ secondo posto con 2’57″544. La ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA: prima giornata qualificazioni inseguimento a squadre:… - enricospada2 : #TissotUCITrackWC #cycling #ciclismo #ciclismosupista Minuto per minuto gli aggiornamenti sulla prima giornata di g… - zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA: prima giornata l’Italia punta sugli inseguimenti -… -