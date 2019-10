L’ha detto Trump o è la battuta di un film horror?

Berlusconi : "Salvini non ha preso soldi da Mosca - me L’ha detto Putin" : Silvio Berlusconi torna sul cosiddetto Russiagate italiano, ovvero sulla vicenda del presunto finanziamento russo al Carroccio che si sarebbe dovuto concretizzare, secondo i pm, per il tramite del leghista Gianluca Savoini, indagato per corruzione internazionale. Lunedì Report ha rivelato nuovi retroscena sulla vicenda che hanno fatto arrivare da più parti nuove richieste di chiarimenti alla Lega. ...

Umbria : M5S - ‘L’ha detto anche Salvini - Tesei inadatta a governare regione’ : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Secondo Matteo Salvini servono ‘ovunque candidati nuovi, specchiati. Se uno ha il Comune in bancarotta come fa a fare il governatore?’ Ottima domanda: dunque a che titolo la leghista Donatella Tesei si candida a fare la governatrice dell’Umbria dopo aver lasciato un buco di almeno 2 milioni di euro a Montefalco?”. Così in una nota i parlamentari umbri del MoVimento 5 Stelle Tiziana ...

“Me L’ha detto Mercedesz”. Il racconto di Eva Henger : quella telefonata e l’ultimatum a Lucas : Domenica scorsa Mercedesz Henger è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. L’ex volto dell’Isola dei Famosi ha deciso di parlare per difendersi dalle accuse mosse dalla madre Eva. La lite tra le due prosegue tra social e tv. Eva Henger era stata ospite della D’Urso solo qualche giorno prima sostenendo che la ragazza sia succube del fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi.\\ Mercedesz è entrata in studio visibilmente ...

Mara Venier ‘becca’ l’ospite : “L’hai detto anche da Barbara d’Urso” : Mara Venier non perdona Ninì in diretta a Domenica In: “L’hai detto anche da Barbara d’Urso”. L’episodio, è spasso Umberto Smaila, Ninì Salerno, Franco Oppini e Jerry Calà, i simpatici Gatti di Vicolo Miracoli, sono sbarcati nella quarta puntata di Domenica In, regalando risate e attimi di tv nostalgica. A guidarli la sapiente conduzione di […] L'articolo Mara Venier ‘becca’ l’ospite: ...

‘Non si affitta ai meridionali’ - finalmente qualcuno L’ha (ri)detto : Cari meridionali, bentornati sulla terra. Una terra a sud, piaccia o non piaccia. Una terra recentemente annessa alla Padania solo perché non è nemmeno poi l’Africa, ché tanto ci basta a sentirci importanti. Terroni altolocati, nel senso geografico del termine. L’audio del disprezzo, “razzista al 100%”, per un attimo però ci ricorda che siamo italiani, sì, e per questo veniamo prima. Ma italiani del sud, non proprio “prima prima”. Certo, sarà ...

Mihajlovic leucemia - le figlie a Verissimo : “Ce L’ha detto in lacrime” : Anticipazioni Verissimo: le figlie di Mihajlovic parlano della sua malattia Nella prima puntata di Verissimo di sabato 14 settembre le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorika e Virginia, hanno parlato della leucemia che ha colpito il padre, allenatore del Bologna. A Silvia Toffanin hanno raccontato che è stata una notizia che ha cambiato radicalmente le loro vite. È stata la madre a comunicare alle due ex concorrenti dell’Isola dei Famosi ...

Lo chef Marco Bianchi ha fatto coming out e L’ha detto alla moglie : Lo chef Marco Bianchi attraverso le pagine del “Corriere della Sera”, con un’intervista rilasciata a Candida Morvillo, ha fatto coming out e per gridare al mondo: “Sono g…y”. “Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in una famiglia fortemente cattolica, priva di ...

