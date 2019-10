Lei è l’attrice a luci rosse più ricercata del momento Ma nessuno sa che è una ragazza

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Bellissima e particolarmente affascinante. Parliamo di Danika Mori, uno degli astri nascenti del porno amatoriale sui siti per adulti. Insieme a lei, il suo compagno Steve Mori, partner nella vita, sotto le lenzuola e negli affari. Italianissimi di origine, ma residenti in Spagna, Federica e il suo compagno da tempo vivono e condividono in rete la propria sessualità “come modo per scoprire il partner”. E lo hanno fatto con un successo niente male, al punto di riuscire a superare il record di 657 milioni di visualizzazioni e iniziare una vera e propria collaborazione con il portale di contenuti per adulti più cliccato al mondo, Pornhub, diventando una delle coppie più cliccate. Ma cosa è successo ultimamente? Dopo aver rilasciato un’intervista a Fanpage.it, svelando a tutti di essere una coppia italiana e non spagnola (come era specificato nella loro pagina profilo) e dopo aver ...

