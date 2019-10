Lega | condannato lo storico avvocato del Carroccio e di Umberto Bossi a 2 anni e 2 mesi

Fondi Lega - Cassazione conferma : niente processo per Umberto Bossi - condannato Belsito : La Cassazione ha confermato le decisioni della Corte d'appello di Milano in merito al processo per i Fondi della Lega: non luogo a procedere per Umberto Bossi e per suo figlio Renzo e condanna a un anno e otto mesi per l'ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito. Per Bossi e suo figlio, quindi, non si terrà un nuovo processo.Continua a leggere