Le ultime parole di Gloria | morta nella Grenfell Tower | Ciao mamma e papa ora

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “papà, ora voglio restare solo con Marco”. Sono queste leche i genitori diTrevisan si sono sentiti dire al telefono prima che l’incendio divampatoportasse via per sempre la loro figlia, 26enne e il suo ragazzo Marco Gottardi, 27 anni. Le testimonianze dei due genitori della ragazza, raccolte negli atti della commissione d’inchiesta sulla tragedia avvenuta il 13 giugno 2017, il 30 di ottobre sono state depositate in parlamento e sono quindi divulgabili. È il Corriere della Sera che riporta leconversazioni trae i suoi genitori e il racconto degli stessi sull’accaduto. VIDEO - Dentro la: l’ispezione in soggettiva della poliziaTrevisan e Marco Gottardi erano due giovani architetti, fuggiti a Londra in cerca di un futuro ...

