Le modifiche al memorandum Italia-Libia? Maquillage umanitario | l' accusa di

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Leproposte all’accordosono un contraddittorio ‘’”. Marco Bertotto, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere definisce così gli interventi che il governo ha affermato di voler apportare altra Roma e Tripoli sui migranti. “Mentre si annuncia di voler migliorare le cose – con soluzioni difficilmente realizzabili – si perpetuano scellerate politiche di respingimento e detenzione sulla pelle delle persone”, continua.Un riferimento poi al soccorso in mare: “Le nostre équipe salvano vite in mare e forniscono assistenza medico-umanitaria nei centri di detenzione in, un paese in guerra, dove testimoniano ogni giorno condizioni disumane, malnutrizione, violenze e abusi”. La modifica del, dunque, non è sufficiente: ...

mannocchia : L’Italia rinnoverà l’accordo con la Libia con alcune modifiche - Internazionale : L’Italia rinnoverà l’accordo con la Libia con alcune modifiche. L'articolo di @annalisacamilli. - carmensilipo : RT @mannocchia: L’Italia rinnoverà l’accordo con la Libia con alcune modifiche -