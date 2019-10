Lavoro | Istat | “Da luglio livelli occupazionali in lieve ma costante calo | persi 60mila

Istat : cresce Lavoro irregolare - in 2017 3 - 7 mln lavoratori (+0 - 7%) : Roma, 15 ott. (AdnKronos) – Le unità di lavoro irregolari nel 2017 sono 3 milioni 700 mila, in crescita di 25 mila unità rispetto al 2016. E’ quanto emerge da un report pubblicato oggi dall’Istat. Nel 2017 sono 3 milioni e 700 mila le unità di lavoro a tempo pieno (Ula) in condizione di non regolarità, occupate in prevalenza come dipendenti (2 milioni e 696 mila unità). L’aumento della componente non regolare (+0,7% ...