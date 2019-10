L' aria che tira | Giletti attacca i politici | ' Farete reddito di cittadinanza anche per me'

Massimo Giletti sul caso Liliana Segre a L'aria che tira : "Lei straordinaria - ma le commissioni sono inutili" : Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, interviene sul caso Commissione Segre e attacca: "Le commissioni nel nostro Paese producono poco o niente, sono oggetto di strumentalizzazione", dice il conduttore di Non è L'arena, sempre su La7. "Abbiamo visto adesso la posizione f

Previsioni Meteo Roma : qualche pioggia in tarda sera-notte. Variabilità a seguire - poi maltempo [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Una diffusa nuvolosità, legata ad un sistema depressionario sulla Francia, sta interessando gran parte delle regioni italiane, specie centro-settentrionali. Tuttavia, il Lazio non è ancora interessato da nubi significative, con cieli ampiamente soleggiati e sole prevalente anche sulla città di Roma, salvo un po’ di nubi alte che vanno soltanto a velare il sole. L ‘evoluzione, però, dovrebbe vedere un ...

SCUOLA/ Il tormentone di un decreto che non mette fine al precariato : Il capo dello Stato ha firmato il decreto SCUOLA, che viene magnificato come la soluzione del precariato. È proprio così? Ecco cosa contiene il dispositivo

L'aria che tira - Pietro Senaldi : "Pd innamorato dei M5s come alcune donne del loro aguzzino. Finirà così..." : "L'Umbria non l'ha vinta Matteo Salvini ma l'ha vinta il centrodestra e soprattutto il modello Lega", spiega Pietro Senaldi in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. "Tant'è vero che l'incantatore Silvio Berlusconi non l'ha mai vinta visto che non aveva un modello di amministrazion

Trono Over Gemma e Jean Pierre - doccia fredda : è Maria a intervenire “Mi sa che…” : Jean Pierre delude Gemma Galgani al Trono Over: la Dama quasi in lacrime doccia fredda per Gemma Galgani quest’oggi al Trono Over: la dama ha infatti appreso che Jean Pierre non prova nulla per lei – o meglio, se lo è sentito ridire davanti a tutti – e ha ricevuto anche delle critiche davvero aspre […] L'articolo Trono Over Gemma e Jean Pierre, doccia fredda: è Maria a intervenire “Mi sa che…” proviene ...

Maria De Filippi critica Enzo a Uomini e Donne : “Perchè fai così?” : Uomini e Donne Over, Maria De Filippi contro Enzo Capo: “Perchè chiedi i video a Pamela?” La situazione tra Enzo Capo e Pamela Barretta non convince affatto Maria De Filippi. Difatti la conduttrice di Uomini e Donne ha dichiarato schiettamente di non capire gli atteggiamenti del cavaliere nei confronti della dama, che è arrivato addirittura a chiederle i video per capire se sia tornata a casa oppure se sia davvero al ristornate con ...

L'aria che tira - Roberta Pinotti (Pd) su governo : 'Non ci può essere il tabù del voto' : Quando si è costituito il governo giallorosso si era parlato di un esecutivo di responsabilità. Un'idea che nasceva dal fatto che due forze politiche sostenevano di essersi messe insieme, al di là delle divisioni, per regalare una manovra al Paese che attutisse qualsiasi tipo di negativo impatto economico e che disinnescasse le clausole di salvaguardia dell'Iva. Iniziavano, però, a farsi strada dichiarazioni che immaginavano un futuro a lungo ...

L'aria che tira - Roberta Pinotti : "Ci siamo presentati col M5S con un progetto - spero che diventi un amore" : Roberta Pinotti ci vuole credere nella alleanza tra Pd e M5s. E intervistata da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, dice: "Noi ci siamo presentati al Paese con il Movimento 5 Stelle con un progetto, nell'estate più pazza della politica, con 29 punti concordati quindi diventa incomprensibile co

Una Vita Anticipazioni 30 ottobre 2019 : Casilda sospetta che Maria sia una bugiarda : Dopo il racconto di Fabiana, Casilda comincia a sospettare che sua madre le stia nascondendo qualcosa.

Razzismo contro l’Inghilterra - la Bulgaria giocherà un match a porte chiuse : La Bulgaria giocherà la prossima partita di qualificazione a Euro 2020 a porte chiuse. E’ la decisione che ha preso l’Uefa dopo che a Sofia, in occasione di Bulgaria-Inghilterra, i tifosi bulgari avevano coperto di insulti razzisti i giocatori inglesi di colore. La Bulgaria è stata anche multata di 85 mila euro e resterà sotto osservazione per due anni. In pratica la montagna delle polemiche ha partorito una punizione-topolino: la Bulgaria ...

Treno deragliato a Pioltello : in 12 verso il processo. C’è anche Rete ferroviaria italiana : I pm di Milano hanno chiuso le indagini per disastro ferroviario colposo e altri reati, in vista della richiesta di processo, a carico di 12 persone, ossia 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), la stessa società, e 2 ex vertici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie sull’incidente ferroviario di Pioltello in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e decine rimasero ferite. Stralciata la ...

Una Vita - spoiler al 10 novembre : Casilda apprende che Higinio e Maria sono due impostori : Gli spoiler di Una Vita annunciano nuovi colpi di scena. Nelle puntate in onda dal 3 al 10 novembre, Telmo Martinez sarà accusato da Samuel Alday di aver abusato di Lucia, mentre Higinio Baeza e Maria scapperanno da Acacias 38 dopo essere stati smascherati da Casilda Escolano. Una Vita, puntate 3-10 novembre: Maria manipola Casilda contro Rosina Interessanti novità arrivano dalle vicende ambientate ad Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita, ...

Maria Elena Boschi - la promessa che fa tremare il Pd : "In poco tempo Italia Viva avrò la doppia cifra" : Italia Viva si è ben vista dallo sporgersi troppo in Umbria. E l'esito ha dato ragione al partito di Matteo Renzi. A esultare per la decisione presa sembra essere Maria Elena Boschi che ha assicurato: "Non ho dubbi che Italia Viva crescerà e diventerà un partito da doppia cifra, ma non lo diventerà

Trame Upas 29-30 ottobre : Michele e arianna minacciati dal padre di Maurizio : Un posto al sole, la soap di Rai 3 ambientata al quartiere Posillipo di Napoli è seguita da milioni di telespettatori che in questi giorni si stanno appassionando alle vicende di Diego Giordano, arrestato con l'accusa di aver investito Aldo Leone. Nelle puntate di domani, 29 ottobre e mercoledì 30, le Trame di Un posto al sole si concentreranno ancora sul giovane Giordano e vedranno Arianna e Michele in una spiacevole situazione dovuta alla ...