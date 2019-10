La Stampa | una partita bellissima rovinata da Giacomelli e Banti

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Può unaessereda un arbitro e dal suo collega alla Var?” Sì, scrive La, può. E’ accaduto in Napoli-Atalanta, a causa dell’errore di“che ritengono regolare un abbraccio clamoroso Kjaer su Llorente e dal quale nasce il pareggio di una squadra, quella di Gasperini, che non molla mai”. Quell’errore, pur clamoroso, non cancella l’espressione alta di calcio offerto da entrambe, con il che sbaglia troppi gol, ma che perde anche Allan dopo soli 9 minuti. L’Atalanta soffre e rischia di essere travolta, ma si tiene in vita. Il Napoli “ha cuore e ferocia, come con il Liverpool, perché questo è quasi uno spareggio per la Champions e dunque serve una squadra europea”. In questo Napoli-Atalanta c’è tutto. Quattro gol, un palo, una traversa (Milik), “prestazioni sontuose di Fabian ...

enpaonlus : Un prete brasiliano porta i cani randagi a messa per cercare loro una famiglia - La Stampa - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT è stato a Solomeo, in provincia di Perugia, dove ha visitato l'azienda Brunello Cuci… - CarloCalenda : Anche su tasse ed evasione non serve annunciare una riforma al giorno ma che qualcuno si occupi di attuarle e monit… -