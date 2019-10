Fonte : romadailynews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) L’Europa nana in un mondo di autocrati si dibatte fra i tentacoli della propria dissoluzione come ragione di senso per i singoli. Gli Stati Nazionali sono in crisi e la proiezione comunitaria, caduta dalle vette dell’ambizione unionale agli abissi degli egoismi di un tempo, non sembra in grado di dare risposte. Questo perché laha perso di senso. La storia dell’ottocento e del novecento ha progressivamente definito i tratti della rappresentanzadi massa correlativamente alla emersione, all’interno degli Stati Nazionali europei, di attori nuovi e classi sociali ben definite. Costoro hanno forgiato i propri strumenti professionali di intermediazione, prima sindacale e poi. E’ stato un processo convulso che ha prodotto contraddizioni, lotte, sacrifici ed involuzioni totalitarie: la superfetazione del “partito” sugli ...

Cosimos74 : #Politica #Europa #UE #China la solitudine politica dell'uomo qualunque - GBonanomi : RT @imparadigitale: La visione politica sulla scuola, IOT, Intelligenza Artificiale, ricerca “Digitale sì, Digitale no”, la ricerca della p… - giorgio_gori : RT @imparadigitale: La visione politica sulla scuola, IOT, Intelligenza Artificiale, ricerca “Digitale sì, Digitale no”, la ricerca della p… -