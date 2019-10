La scuola Bauhaus festeggia 100 anni | Porsche Design celebra quest’anniversario con una

Fonte : sportfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019)il 100°versario della: collezione Eyewear FW 2019il 100°versario dellacon una collezione ispirata al principio del minimalismo. Pezzi unici scelti tra i modelli iconici, disegnati e prodotti con innovazioni tecnologiche di ultima generazione, materiali unici e la solita, eccezionale, attenzione ai dettagli. Wired Cut Technology, una nuova frontiera della produzione di alta gamma. La lavorazione a elettroerosione a filo è un processo di produzione elettrotermica in cui un sottile filo metallico, insieme all’acqua deionizzata, utilizzata per condurre elettricità, consente il taglio del metallo mediante l’uso del calore delle scintille elettriche. Liquid Titanium, la fluidità del titanio puro come simbolo disportivo ed elegante, tramite una sua fine lavorazione tridimensionale. Ball Tec, ...

TRIESTEALLNEWS : Al Teatro Miela Bonawentura torna la rassegna cinematografica Capsule Collection ottobre/dicembre 2019 con ' Bauhau… - TRIESTEALLNEWS : 'Bauhaus Spirit': al Teatro Miela, il documentario/racconto della celebre scuola tedesca - -